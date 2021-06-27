Новый тренд или преступление? Рассказываем о криминальных тенденциях TikTok

Новости Беларуси. Новое увлечение молодежи в TikTok. Теперь они скручивают колпачки ниппелей с автомобилей и хвастаются своим уловом в соцсетях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ:

С одной стороны, людям моего поколения понятна такая страсть к коллекционированию – марки, обертки шоколадок, пробки от бутылок и даже гербарии из цветов. Чем только мы не увлекались в свое время. Правда, не переходили рамки закона, этим часто грешат нынешние коллекционеры. Колпачки ниппелей – это как раз таки кража. И никак иначе. Родителям стоило бы напомнить своим чадам об этом. Современные дети часто клюют на сиюминутные приколы. Ради хайпа и мнимой популярности. В таких случаях начинаешь разделять ворчание бабушек и дедушек «вот в наше время такого не было».

Евгений Поболовец:

Действительно, в советские времена в моде были другие увлечения – походы, зарницы и те самые поездки на картошку. Кто бы что ни говорил, но главную задачу эти мероприятия выполняли. Молодежь знакомилась, многие становились друзьями на всю жизнь, заводили семьи, и, что самое важное, они не чурались трудной работы и росли настоящими патриотами своей страны. Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днём молодёжи и студенчества

Евгений Поболовец:

То хорошее, что было реализовано в советское время, есть смысл перенимать и внедрять в нашу жизнь и сегодня. И давать новый импульс тем мероприятиям, которые уже реализуются в стране. Почему мы об этом так много говорим? На неделе Президент подписал указ о переименовании Дня молодежи в День молодежи и студенчества. Его отмечают 27 июня. Изменения как раз и направлены на повышение статуса студенческой молодежи. День молодёжи указом Президента переименован в День молодёжи и студенчества Третий трудовой семестр уже собрал на старте около 700 бойцов и командиров студотрядов со всей страны. Церемония прошла накануне на площади Государственного флага.