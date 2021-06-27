Премьера – Volat V2, плавающий бронетранспортёр. Что ещё показали на выставке MILEX-2021?

Новости Беларуси. Одной из главных тем этих семи дней стал вопрос укрепления обороноспособности страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Об этом много говорил Президент, и речь не только о территориальной обороне. В Минске прошла юбилейная, десятая Международная выставка вооружений и военной техники MILEX-2021. Приехало 30 делегаций из 22 стран, свои разработки представили передовые конструкторские бюро России, Китая, Узбекистана, Турции и, конечно же, Беларуси. Мы уже показывали, где и как в Беларуси производят стрелковое оружие и патроны к нему. Теперь настало время поближе познакомиться с другими разработками белорусских военных, которые уже в ближайшее время поступят на вооружение в армию.

Евгений Поболовец, корреспондент:

Это авиационная беспилотная система Hunter. Ее задача – разведка и уничтожение точек противника в труднодоступных местах. Уникальность белорусской разработки в следующем. Самая главная проблема у беспилотных авиационных средств – как вернуться назад, потому что спутниковый сигнал можно блокировать. В белорусской разработке есть специальный датчик, расположен снизу, который весь путь фиксирует буквально по следам, потом по ним можно вернуться назад, даже если спутниковый сигнал заблокирует противник.

Владимир Чудаков, директор компании-разработчика беспилотных вертолетов:

Разработка была полностью в цифре. Машина – это полностью робот. Если в прошлом, четвертом поколении у нас было только 12 микроконтроллеров-вычислителей, сейчас 52. Это была очень сложная разработка. Также у нас используется шесть видеообработчиков. Алгоритмы, математика полностью свои. Внутри машины все это микроконтроллеры – организована нейросеть, машина общается со всеми блоками. Машинный комплекс предназначен для работы в боевой паре. Машины между собой общаются, человек только говорит, что нужно делать, куда лететь, и все.

Евгений Поболовец:

Один из примеров импортозамещения в белорусском военно-промышленном комплексе – эта разработка белорусских производителей – двигатели для сверхлегкой авиации. Еще совсем недавно эта позиция была стопроцентно импортная, теперь – белорусская разработка. Она на 30 % дешевле западного аналога и на 90 % состоит из белорусских комплектующих. На вооружение в белорусскую армию этот двигатель поступит уже в самое ближайшее время.

Владислав Новак, директор компании «АЛЕВКУРП» Госкомвоенпрома Беларуси:

Прежде всего, профиль предприятия – это научные и системные разработки. Кроме того, мы их воплощаем в виде модернизации зенитно-ракетных комплексов и разработки различных радиолокационных систем. Конкретные решения, где применено очень много наших разработок, – это глубокая модернизация советских зенитно-ракетных комплексов С-125 «Печора» и 2К12 «Квадрат», которые изготавливаются, поставляются во многие страны и до сих пор востребованы. Фактически своими новыми передовыми разработками мы старое железо делаем новым, современным цифровым комплексом.

Евгений Поболовец:

Вот премьера MILEX-2021 – Volat V2, плавающий бронетранспортер. Раньше мы в основном модернизировали советское наследие, те самые БТР, либо покупали новинки у западных производителей. Теперь будем производить самостоятельно – и валюту сэкономим, и белорусскую армию укрепим.

Евгений Поболовец:

А это система борьбы с беспилотными летательными аппаратами, так называемая «Гроза-Z1» – в прямом смысле гроза любого военного дрона. Система работает очень просто – создается своеобразный купол в радиусе двух километров, и дрон просто зависает, перестает выполнять свой функционал. Более того, есть возможность дать ложные координаты, чтобы дрон не вернулся на исходную позицию – это первое, и второе – дать нужные нам координаты, чтобы дрон прилетел туда, куда нужно нам, то есть забрать его у противника.

Николай Васильев, начальник управления по СМИ «Уралвагонзавода»:

«Уралвагонзавод» на MILEX предоставляет самую крутую часть своей линейки бронетехники. Это модернизированный Т-72, вот он. Следующее – это несколько модификаций танка Т-90С и МС. И, конечно, новое слово в танкостроении – это танк Т-14 «Армата», философия которого во многом заключается в отношении к экипажу, сохранению жизни экипажа.

Николай Васильев:

Взаимодействие «Уралвагонзавода» и Республики Беларусь – мы идем по пути капитального ремонта существующего парка бронетехники Беларуси. Если вы коснулись информационных поводов, то буквально на днях, в ходе этой выставки, мы с Министерством обороны Республики Беларусь заключили контракт на капитальный ремонт так называемой «Акации», самоходных артиллерийский орудий. В 2022 году этот контракт будет реализован.