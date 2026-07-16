От поставок техники до туризма! Беларусь и Калининградская область расширяют сотрудничество

В центре внимания – промышленность, АПК, строительство, транспорт и гуманитарная сфера. Стороны подстроились под логистические и санкционные ограничения. Беларусь остается одним из ключевых поставщиков строительных материалов для Калининградской области. Сюда регулярно поступают цемент, щебень, металлоконструкции, кабельная продукция, стекло, лесоматериалы и отделочные материалы. При этом объемы взаимной торговли продолжают расти. Рассматривается возможность расширения поставок нашей пассажирской и коммунальной техники, в том числе комплектующих.

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Один из важных приоритетов, конечно, это и машиностроение, в том числе потому что сегодня мы машиностроители, как сказал Президент, но с сельскохозяйственным уклоном. Мы сегодня очень детально обсудили вопрос, почему сегодня не стоит аккумулятор вашего завода на нашем электрическом автобусе городском. Я предложил сегодня губернатору все равно поставить тестовый, наш белорусский, здесь его укомплектовать, электрической тягой, и пускай оценят жители сегодня Калининградской области.

Также заключен контракт на 5 миллионов российских рублей о поставке в Калининград молочной продукции, произведенной в Гродненской области. Еще одно перспективное направление – туризм. Благодаря прямому авиасообщению путь из Беларуси к побережью Балтийского моря занимает чуть более двух часов.