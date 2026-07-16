Приемная кампания: БГМУ в 2026 году увеличил количество бюджетных мест

В эту приемную кампанию Белорусский государственный медицинский университет существенно расширил возможности для абитуриентов. Ведущий медицинский вуз страны увеличил количество бюджетных мест на 255, а общий план набора превысит 1300 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Университет предлагает передовые методики обучения, практику в ведущих клиниках столицы и симуляционно-аттестационный центр, где студенты отрабатывают навыки на высокотехнологичных тренажерах-симуляторах. В 2026 году благодаря расширению бюджетного набора еще больше мотивированных выпускников смогут получить здесь престижное образование бесплатно.

Анна Садовская, абитуриент:

Я выбрала лечебный факультет. Свою жизнь я всегда хотела связать с медициной, с самого детства, это было моей мечтой. Готовилась упорно два года. И до этого всегда учила химию, биологию, это были мои любимые предметы.

Анна Горбачевская, абитуриент:

Я с самого детства люблю изучать человеческое тело, любила энциклопедии, книжки, все про человеческое тело, гормоны, я во всем этом разбиралась. Грубо говоря, я учусь всю свою жизнь в химбио. Всегда любила мед, химию просто обожаю, биологию. Я готовилась не просто 11 класс, а всю свою жизнь. Значительная часть будущих первокурсников уже определена. По результатам целевого набора в БГМУ зачислены порядка 800 человек. Эти ребята поступали по отдельному конкурсу и после окончания университета гарантированно получат рабочие места в медицинских учреждениях, направивших их на учебу. Раннее зачисление целевиков помогло снизить нагрузку на основной этап кампании. Кроме того, это дало четкое понимание кадрового резерва для всей медицинской отрасли страны на годы вперед.