Разворот на Восток. Как Беларусь расширяет своё присутствие в странах дальней дуги

Сотрудничество с Алжиром – возможность выйти на рынки других африканских государств. Но и в этой стране наши сельскохозяйственные технологии необходимы. Да, недра богаты. 95 % пополнений в бюджет приносит нефтегазовая отрасль. Однако страна испытывает проблемы с продовольствием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за опустынивания земель большое количество продуктов питания Алжир вынужден закупать. Беларусь же предлагает не только поставку необходимых товаров, но комплексное решение вопроса продобезопасности.

Юрий Шашко, директор Института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси:

Количество площадей (8,4 миллиона) явно недостаточно для самообеспечения. Но обратите внимание, в 2024 году у них уже был миллион гектар с искусственным поливом. Под Сахарой огромнейший находится водоносный слой с пресной водой. Поэтому у них очень развита система искусственного полива, так называемые пивотные системы, круговые. В ближайшее время эти площади планируется увеличить до 2 миллионов гектар. И вот тут опять-таки может быть и помощь нашего Института для определения лучших территорий, где располагать эти пивотные системы полива. Алжир, как определил Президент, ворота в Африку. Через него проходит одна из трансафриканских трасс. В свою очередь Оман, политический диалог с которым за последние годы стал непрерывным, открывает еще большие перспективы. Лукашенко: Алжир – это глобальные ворота в Африку

Ирина Новикова, профессор Белорусского государственного технологического университета, доктор экономических наук:

Мы находимся как в осажденной крепости, потому что на севере у нас Литва – то закрывает, то открывает, то дружим, то не дружим, Польша – то войска сосредотачивает, то строит заграждения, а на юге у Беларуси война идет, тоже нездорово. Поэтому у нас остается только Восток, и вот поэтому данный путь очень важен.

Реализацию достигнутых с Оманом на высшем уровне договоренностей накануне Президент обсуждал с главой инвестиционного агентства, ответственным за развитие отношений с Беларусью. Принято решение об открытии инвестфонда в Минске для финансирования проектов на территории нашей страны. На данный момент инициативы есть по восьми направлениям, и, как обещают оманские партнеры, реальные результаты по многим из них будут в течение ближайших двух лет. Глава Оманского инвестагентства поблагодарил Лукашенко за детальную проработку совместных проектов.