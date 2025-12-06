Разворот на Восток. Как Беларусь расширяет своё присутствие в странах дальней дуги
Сотрудничество с Алжиром – возможность выйти на рынки других африканских государств. Но и в этой стране наши сельскохозяйственные технологии необходимы. Да, недра богаты. 95 % пополнений в бюджет приносит нефтегазовая отрасль. Однако страна испытывает проблемы с продовольствием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за опустынивания земель большое количество продуктов питания Алжир вынужден закупать. Беларусь же предлагает не только поставку необходимых товаров, но комплексное решение вопроса продобезопасности.
Юрий Шашко, директор Института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси:
Количество площадей (8,4 миллиона) явно недостаточно для самообеспечения. Но обратите внимание, в 2024 году у них уже был миллион гектар с искусственным поливом. Под Сахарой огромнейший находится водоносный слой с пресной водой. Поэтому у них очень развита система искусственного полива, так называемые пивотные системы, круговые. В ближайшее время эти площади планируется увеличить до 2 миллионов гектар. И вот тут опять-таки может быть и помощь нашего Института для определения лучших территорий, где располагать эти пивотные системы полива.
Алжир, как определил Президент, ворота в Африку. Через него проходит одна из трансафриканских трасс. В свою очередь Оман, политический диалог с которым за последние годы стал непрерывным, открывает еще большие перспективы.
Лукашенко: Алжир – это глобальные ворота в Африку
Ирина Новикова, профессор Белорусского государственного технологического университета, доктор экономических наук:
Мы находимся как в осажденной крепости, потому что на севере у нас Литва – то закрывает, то открывает, то дружим, то не дружим, Польша – то войска сосредотачивает, то строит заграждения, а на юге у Беларуси война идет, тоже нездорово. Поэтому у нас остается только Восток, и вот поэтому данный путь очень важен.
Реализацию достигнутых с Оманом на высшем уровне договоренностей накануне Президент обсуждал с главой инвестиционного агентства, ответственным за развитие отношений с Беларусью. Принято решение об открытии инвестфонда в Минске для финансирования проектов на территории нашей страны. На данный момент инициативы есть по восьми направлениям, и, как обещают оманские партнеры, реальные результаты по многим из них будут в течение ближайших двух лет.
Глава Оманского инвестагентства поблагодарил Лукашенко за детальную проработку совместных проектов.
Один из самых перспективных проектов – строительство целлюлозно-картонного комбината в нашей стране. Площадка уже определена, продолжаются прединвестиционные работы. Впрочем, Президент предлагает работать не только в двустороннем формате, но и реализовать актуальный проект по производству сложных удобрений с Алжиром.
Лукашенко предложил создать с Алжиром и Оманом предприятие по производству удобрений.
Как отмечают эксперты, трехсторонний проект может стать золотой жилой. Почему Президент предварительно предлагает разместить его в Омане — потому что это логистический перекресток. Кроме того, вблизи столицы страны Маскате создана свободная экономическая зона, где бесплатно на 90 лет выдают в аренду землю. Кроме того, резиденты на 30 лет освобождаются от уплаты налога на прибыль. Что касается перспектив сотрудничества, специалисты обращают внимание на цифровизацию.
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