Прямой эфир

Глава Оманского инвестагентства поблагодарил Лукашенко за детальную проработку совместных проектов

05 декабря 2025 16:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Оман – именно здесь продолжилась рабочая программа белорусского лидера в рамках большой командировки по странам дальней дуги. Сегодня ставка на экономическую и инвестиционную прагматику, иными словами, все то, что в обозримом будущем принесет и Минску, и Маскату ощутимые дивиденды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава Оманского инвестагентства поблагодарил Лукашенко за детальную проработку совместных проектов-2

Именно в этом ключе прошла встреча Александра Лукашенко с главой Оманского инвестагентства. Речь шла о создании совместного инвестфонда в Минске для финансирования проектов в нашей стране, а также строительстве целлюлозно-картонного комбината. Минск и Маскат рассчитывают, что именно этот проект станет одним из флагманских в двустороннем сотрудничестве. 

А инвестиции в белорусское сельское хозяйство будут способствовать росту экспорта нашего продовольствия в Оман и другие страны региона. Кроме того, планируется создать в Омане логистический хаб для продвижения белорусских товаров. В этой связи стороны прорабатывают маршрут по линии «Север – Юг».

Глава Оманского инвестагентства поблагодарил Лукашенко за детальную проработку совместных проектов-4

Политический диалог с Оманом за последние годы стал непрерывным и, что примечательно, дружеским. С официальным визитом Александр Лукашенко посещал Маскат в 2024-м. Тогда же была подписана дорожная карта. Ответ на визит Султана Омана не заставил ждать. В октябре во Дворце Независимости обсуждали реализацию совместных проектов.

Встреча Лукашенко и Султана Омана! О чем говорили лидеры стран?

Глава Оманского инвестагентства поблагодарил Лукашенко за детальную проработку совместных проектов-6

Абдулсалам аль-Муршиди, глава Оманского инвестиционного агентства:
Мы очень благодарны Президенту за детальную проработку совместных проектов. Внимание Александра Лукашенко позволяет нам двигаться очень быстро, с опережением сроков. 

Глава Оманского инвестагентства поблагодарил Лукашенко за детальную проработку совместных проектов-8

Личные отношения лидеров двух стран серьезно ускоряют развитие сотрудничества. В начале этой недели Президент и Султан провели очередные переговоры, которые длились больше 2,5 часа.

Сегодня Александр Лукашенко вновь на юго-востоке Аравийского полуострова на встрече с главой Оманского инвестиционного агентства. Он отвечает за сотрудничество с нашей страной и подробно рассказал Президенту, как продвигается реализация дорожной карты.

Лукашенко ознакомился с реализацией дорожной карты сотрудничества Беларуси и Омана.

# Беларусь-Оман # Международное сотрудничество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Романы Достоевского и Толстого – актуальна ли классическая литература для современной молодёжи, узнали у эксперта
05 декабря 2025 16:17

Романы Достоевского и Толстого – актуальна ли классическая литература для современной молодёжи, узнали у эксперта

Бодрящий кофе и скидки – о популярности пижамных вечеринок для книголюбов поговорили с писателем
05 декабря 2025 16:08

Бодрящий кофе и скидки – о популярности пижамных вечеринок для книголюбов поговорили с писателем

«Настоящее произведение искусства на обложку» – о книжных трендах рассказала писатель
05 декабря 2025 15:55

«Настоящее произведение искусства на обложку» – о книжных трендах рассказала писатель