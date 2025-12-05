Глава Оманского инвестагентства поблагодарил Лукашенко за детальную проработку совместных проектов

Оман – именно здесь продолжилась рабочая программа белорусского лидера в рамках большой командировки по странам дальней дуги. Сегодня ставка на экономическую и инвестиционную прагматику, иными словами, все то, что в обозримом будущем принесет и Минску, и Маскату ощутимые дивиденды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно в этом ключе прошла встреча Александра Лукашенко с главой Оманского инвестагентства. Речь шла о создании совместного инвестфонда в Минске для финансирования проектов в нашей стране, а также строительстве целлюлозно-картонного комбината. Минск и Маскат рассчитывают, что именно этот проект станет одним из флагманских в двустороннем сотрудничестве.

А инвестиции в белорусское сельское хозяйство будут способствовать росту экспорта нашего продовольствия в Оман и другие страны региона. Кроме того, планируется создать в Омане логистический хаб для продвижения белорусских товаров. В этой связи стороны прорабатывают маршрут по линии «Север – Юг».