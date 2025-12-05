Глава Оманского инвестагентства поблагодарил Лукашенко за детальную проработку совместных проектов
Оман – именно здесь продолжилась рабочая программа белорусского лидера в рамках большой командировки по странам дальней дуги. Сегодня ставка на экономическую и инвестиционную прагматику, иными словами, все то, что в обозримом будущем принесет и Минску, и Маскату ощутимые дивиденды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно в этом ключе прошла встреча Александра Лукашенко с главой Оманского инвестагентства. Речь шла о создании совместного инвестфонда в Минске для финансирования проектов в нашей стране, а также строительстве целлюлозно-картонного комбината. Минск и Маскат рассчитывают, что именно этот проект станет одним из флагманских в двустороннем сотрудничестве.
А инвестиции в белорусское сельское хозяйство будут способствовать росту экспорта нашего продовольствия в Оман и другие страны региона. Кроме того, планируется создать в Омане логистический хаб для продвижения белорусских товаров. В этой связи стороны прорабатывают маршрут по линии «Север – Юг».
Политический диалог с Оманом за последние годы стал непрерывным и, что примечательно, дружеским. С официальным визитом Александр Лукашенко посещал Маскат в 2024-м. Тогда же была подписана дорожная карта. Ответ на визит Султана Омана не заставил ждать. В октябре во Дворце Независимости обсуждали реализацию совместных проектов.
Встреча Лукашенко и Султана Омана! О чем говорили лидеры стран?
Абдулсалам аль-Муршиди, глава Оманского инвестиционного агентства:
Мы очень благодарны Президенту за детальную проработку совместных проектов. Внимание Александра Лукашенко позволяет нам двигаться очень быстро, с опережением сроков.
Личные отношения лидеров двух стран серьезно ускоряют развитие сотрудничества. В начале этой недели Президент и Султан провели очередные переговоры, которые длились больше 2,5 часа.
Сегодня Александр Лукашенко вновь на юго-востоке Аравийского полуострова на встрече с главой Оманского инвестиционного агентства. Он отвечает за сотрудничество с нашей страной и подробно рассказал Президенту, как продвигается реализация дорожной карты.
Лукашенко ознакомился с реализацией дорожной карты сотрудничества Беларуси и Омана.