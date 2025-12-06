Преображение духовного центра Беларуси! Как прошёл субботник в Жировичах?

Здесь главное, конечно, содержание, но и внешний облик имеет важное значение. В одном из духовных центров Беларуси – Жировичах – провели очередной субботник по наведению порядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот агрогородок известен на весь свет благодаря расположенному там Свято-Успенскому Жировичскому монастырю. Обитель, которая вот уже более пяти веков является оплотом православия и хранительницей одной из самых почитаемых в христианстве чудотворной иконы Жировичской Божией Матери. К святыне едут тысячи паломников из разных стран, а значит, это место должно достойно встречать гостей: касается это не только монастыря, но и самого агрогородка. Как идет преображение – рассказали в нашем сюжете.

Субботник в Жировичах в этот раз не в центре, а на окраине. Здесь были заброшенные строения, которые портили облик агрогородка. Задача – расчистить. Константин Бурак, помощник Президента Беларуси – инспектор по Гродненской области:

Наведение порядка, чтобы и лицевая сторона, и то, что где-то в закоулках, было в одинаковой степени порядка. Для руководителя должно быть так. А после нашего труда здесь будет лес. Больше чем полторы сотни человек вышли потрудиться: работники местных исполкомов, священнослужители и неравнодушные граждане.

Иерей Виктор Рыбий, священнослужитель Свято-Троицкого собора Слонима:

В Жировичи приезжают, по сути, со всего мира: люди, паломники и просто экскурсанты. Наша задача – сделать все возможное, чтобы приумножить эту духовную святыню. Жировичи сегодня переживают большое преображение. С участием государства ведется масштабная реконструкция. Если комплекс Свято-Успенского Жировичского монастыря уже приобретает достойную огранку, то сам агрогородок пока не дотягивает до звания духовной жемчужины страны. На это обратил внимание Президент, посещая обитель в сентябре. Александр Лукашенко раскритиковал ход работ и поставил задачу: к весне навести порядок, где-то выйти по советской традиции – толокой. Идея была подхвачена. Плановые и внеочередные субботники в агрогородке собирают все больше людей.