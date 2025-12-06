Преображение духовного центра Беларуси! Как прошёл субботник в Жировичах?
Здесь главное, конечно, содержание, но и внешний облик имеет важное значение. В одном из духовных центров Беларуси – Жировичах – провели очередной субботник по наведению порядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот агрогородок известен на весь свет благодаря расположенному там Свято-Успенскому Жировичскому монастырю.
Обитель, которая вот уже более пяти веков является оплотом православия и хранительницей одной из самых почитаемых в христианстве чудотворной иконы Жировичской Божией Матери. К святыне едут тысячи паломников из разных стран, а значит, это место должно достойно встречать гостей: касается это не только монастыря, но и самого агрогородка.
Как идет преображение – рассказали в нашем сюжете.
Субботник в Жировичах в этот раз не в центре, а на окраине. Здесь были заброшенные строения, которые портили облик агрогородка. Задача – расчистить.
Константин Бурак, помощник Президента Беларуси – инспектор по Гродненской области:
Наведение порядка, чтобы и лицевая сторона, и то, что где-то в закоулках, было в одинаковой степени порядка. Для руководителя должно быть так. А после нашего труда здесь будет лес.
Больше чем полторы сотни человек вышли потрудиться: работники местных исполкомов, священнослужители и неравнодушные граждане.
Иерей Виктор Рыбий, священнослужитель Свято-Троицкого собора Слонима:
В Жировичи приезжают, по сути, со всего мира: люди, паломники и просто экскурсанты. Наша задача – сделать все возможное, чтобы приумножить эту духовную святыню.
Жировичи сегодня переживают большое преображение. С участием государства ведется масштабная реконструкция. Если комплекс Свято-Успенского Жировичского монастыря уже приобретает достойную огранку, то сам агрогородок пока не дотягивает до звания духовной жемчужины страны.
На это обратил внимание Президент, посещая обитель в сентябре. Александр Лукашенко раскритиковал ход работ и поставил задачу: к весне навести порядок, где-то выйти по советской традиции – толокой. Идея была подхвачена. Плановые и внеочередные субботники в агрогородке собирают все больше людей.
Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:
Все, что можно сделать нашим трудом, мы решили делать. Вот раз в месяц – облисполком и два раза в месяц – райисполкомы, это их земля. И вот так мы до 9 Мая – как была отсечка нам назначена, по крайней мере все работы, где мужскими руками делаются: снести, сжечь, облагородить, разграничить – сделаем.
Подробности в видео.