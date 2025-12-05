Лукашенко предложил создать с Алжиром и Оманом предприятие по производству удобрений

Тема продовольствия в ближайшие годы менее актуальной не станет. И не только для Африканского континента. Потому для решения этого приоритетного вопроса Александр Лукашенко предлагает создать предприятие по производству удобрений совместно с Оманом и Алжиром – на троих.

Оман – именно здесь продолжилась рабочая программа белорусского лидера в рамках большой командировки по странам дальней дуги. Сегодня – ставка на экономическую и инвестиционную прагматику, иными словами, все то, что в обозримом будущем принесет и Минску, и Маскату ощутимые дивиденды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как вы знаете, Алжир обладает огромными запасами газа. Это значит, что мы будем иметь возможность производить азотное удобрение. Мы это умеем делать. У нас в Гродно крупный такой комбинат. Как мне сказал Президент Алжира, в ближайшее время они будут иметь возможность производить 10 с лишним (10,5) миллионов тонн фосфата.

Это линия производства фосфорных удобрений. У нас есть соответствующая компания, огромный комбинат, который производит подобное удобрение. А значит, мы умеем это делать. Кроме этого, вы знаете, мы являемся одним из основных производителей калийных удобрений.

Вот в одной грануле смешать эти три вида удобрений – это то, что сегодня нужно рынку. Ни о какой продовольственной безопасности в странах Африки и Глобального Юга быть разговора не может, если мы не произведем достаточное количество удобрений. Потому что для продовольствия сегодня нужны минеральные удобрения в достатке. В мире спрос растет на минеральные удобрения. И будет расти, потому что нужно продовольствие.