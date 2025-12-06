Голос молодого поколения. Что студенты думают о предстоящем ВНС?

В числе делегатов Всебелорусского народного собрания – люди разных возрастов и профессий, которые представляют абсолютно все сферы жизни, а значит, максимально взвешенно и аргументировано смогут принять коллективное решение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди делегатов ВНС немало и молодых людей. Каким видится будущее страны тем, кому лишь немногим больше 20. С какими идеями отправляется студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Анастасия Кисель – в нашем следующем материале.

Анастасия Кисель, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Учусь на четвертом курсе специальности «журналистика» Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. В нашем университете созданы все условия, чтобы, когда у нас в руках оказался диплом, мы были максимально пригодны для работы в средствах массовой информации. У нас есть студенческий медиа-центр. Учебу совмещаю с трудовой деятельностью. С самого раннего детства знала, что буду журналистом, потому что мне всегда нравилось общаться с людьми. Журналистика формирует общественное мнение, это действительно так. И в нашей стране очень важно быть тем человеком, который это мнение будет непредвзято преподносить и максимально достоверно. Быть делегатом Всебелорусского народного собрания – это, безусловно, большая честь, гордость и, конечно, ответственность.

Анастасия Кисель:

Так как я – представитель от молодежи, меня избрал Белорусский республиканский союз молодежи, я являюсь таким своеобразным голосом молодого поколения. Моя задача, конечно, слушать то, что говорят старшие. Обязательно это перерабатывать на современный лад, потому что сегодня, чтобы доносить информацию до молодых ребят, нужно готовиться еще усерднее. Так как сегодня у молодежи клиповое мышление, как это известно. Так что нужно собирать все самое интересное и преподносить для них в самом ярком формате. В этом году идет очень большая подготовка. Каждый делегат имеет право задать вопрос свой главе государства. У меня уже есть идеи, с которыми я еду на Всебелорусское народное собрание. Есть люди, с которыми я хочу пообщаться там.