Развлечения для детей и взрослых. В Минске открылся православный пасхальный фестиваль «Радость»

7 апреля во Дворце искусств в Минске открылся православный пасхальный фестиваль «Радость», который продлится по 17 апреля. Что интересного будет представлено на ярмарке и какие мероприятия подготовили организаторы? В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – монахиня Гликерия и Татьяна Тихонова, руководитель духовно-просветительской программы фестиваля «Радость». Что нового будет на православном фестивале «Радость»? Александр Меженный, ведущий:

Чем в этом году удивит фестиваль? Ведь он проходит в канун важных православных праздников.

Монахиня Гликерия:

Для начала хочется всех поздравить с праздником Благовещения, который как раз был вчера вместе с открытием нашего фестиваля. «Богородице Дева, радуйся», – гласит молитва. Мы приглашаем всех порадоваться с нами.

Татьяна Тихонова, руководитель духовно-просветительской программы фестиваля «Радость»:

Если говорить из общего, то, конечно, новые лица, встречи, новая радость, в том числе и пасхальная радость. Что касается духовно-просветительских мероприятий, то мы взяли тему Года исторической памяти, который сейчас объявлен в Беларуси. На эту тему несколько бесед будет, причем эта тема совпала с 1030-летием православия на белорусских землях. Я думаю людям, которые любят историю, будет интересно окунуться в экскурс и услышать беседы на эти темы. В этот раз мероприятия на сцене будут идти, они друг за другом идут, призваны для всех – для верующих, для неверующих, колеблющихся. Для детей готовится новый спектакль, приезжают новые коллективы. Из интересного – нашей гостье является Виктория Макарская, продюсер, певица, актриса, которая приезжает со своим «бабсоветом», собирает огромное количество женщин разного возраста. Говорит такие замечательные вещи, после которых ты выходишь, кажется, что теперь у меня в семье и с мужем, с детьми будет все хорошо. Она здорово говорит, поэтому приглашаем 12 апреля к нам на фестиваль на встречу с Викторией Макарской. Юлия Самусенко, ведущая:

Слоган фестиваля «От сердца к сердцу». Какой главный посыл?

Монахиня Гликерия:

Главный посыл – это то чувство единства, которое возникает именно при общении от сердца к сердцу. Сердце – то место у человека, где сосредоточена самая сильная и молитвенная часть души. Конечно, когда мы окунаемся в это сердечное пространство, у нас теряются какие-то разногласия, какие-то различия мировоззрения, которые сейчас, как волны, на нас накатываются из разных сторон. Это пространство мы хотим предоставить человеку, чтобы он смог в него окунуться, чтобы он почувствовал любовь, доверие, смог открыть свое сердце навстречу другому человеку. Чтобы он это чувство мог сохранить, придя к себе домой, подарить его своим родным. Это чувство сердечного настроения у нас проявляется в нашей программе. То есть наши выступающие – это и врачи, и монахи, и священники. Они стараются через разные темы, проблемы привести к этой самой сердечной радости. Будут ли развлечения для детей? Александр Меженный:

Какое количество площадок будет на фестивале представлено? Назовете их?

Татьяна Тихонова:

Мы не считали количество площадок, но мы скажем, что они тематические. Детская гостиная, фотозона, новая экспозиция под названием «Пасха», где будет представлено Тайное вечере. И, конечно, основная сцена, где развернутся самые главные события фестиваля. Юлия Самусенко:

Будет ли что-то для детей? Может, какие-то мастер-классы? Монахиня Гликерия:

Для детей мы приготовили очень интересную и развернутую программу. Детки смогут своими руками раскрасить пряники. Раскрасить яйца так, как это делали наши бабушки и дедушки. Также смогут своими руками даже сделать икону к Пасхе. Будут мастер-классы по вырезке креста для мальчиков, девочки смогут его украшать. Для детей всегда очень интересная программа, но в них могут поучаствовать и родители в том числе, поэтому приходите все вместе.

Александр Меженный:

Я так понимаю, что родители будут на ярмарке. Расскажите, что будет представлено? Какое время работы ярмарки и фестиваля? Что можно купить на ярмарке? Монахиня Гликерия:

С 11:00 до 20:00 каждый день. Особенной популярностью пользуется наша продукция для укрепления здоровья. Стараемся делать все из натуральных препаратов, все освященное. Также очень привлекательна керамика ручной работы, каждое изделие как маленькое произведение искусства, все расписывается художниками. Также будет большая ярмарка наших гостей, все привезут частичку своего монастыря. Александр Меженный:

То есть не только из Беларуси.

Татьяна Тихонова:

Греция, Палестина, Сирия, Сербия, Черногория, Россия, Украина, Беларусь. 55 участников, все на ярмарке, всем хватило места, и программе места хватило. Так постарались организовать пространство, чтобы кто-то на ярмарку, кто-то потом на программу пришел, купить можно все к столу, к Пасхе, подарки близким. Александр Меженный:

Где будет проходить фестиваль? Где можно найти ответы на вопросы, если вдруг кто-то что-то упустил.