«Почти у каждого поколения были свои войны». Во Всехсвятской церкви увековечили память пограничников

Новости Беларуси. Военные не забывают о героическом прошлом страны. В столице увековечили память пограничников, погибших при исполнении воинского долга. Торжественная церемония состоялась во Всехсвятской церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крипту Храма-Памятника пополнила капсула с землей, собранной в местах захоронений и боев пограничников. Это дань памяти воинам, которые отдали жизни, спасая Отечество. А в Год исторической памяти не только повод вспомнить, но и возможность сохранить правду об их мужестве и верности Родине. Инициативу поддержал как глава белорусского пограничного ведомства, так и представители церкви, ветераны.

Михаил Оксенюк, начальник управления идеологической работы Госпогранкомитета:

Идея заложить землю с мест захоронения пограничников, погибших при выполнении воинского долга, возникла в 2019 году. В этот год, как мы знаем, отмечалось 30-летие вывода советских войск из Афганистана. И в Год исторической памяти мы решили заложить землю с мест захоронений пограничников, погибших при выполнении воинского долга, в крипту Храма-Памятника.

Владимир Никулин, заместитель председателя Белорусского союза ветеранов органов пограничной службы:

Так сложилась судьба нашей страны, нашего народа, что почти у каждого поколения были свои войны. Послевоенное поколение наше тоже имеет свою войну – Афганскую войну. Эта акция направлена на увековечивание памяти наших боевых товарищей для всех поколений наших людей.