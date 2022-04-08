Это часто становится причиной ДТП. Что ухудшает движение на дорогах и как об этом узнать заранее?

Каждый год весна вносит свои корректировки в дорожное движение. Сезонные особенности порой могут привести к серьезным ДТП. Разбираемся, что ухудшает движение на дорогах и как об этом узнать заранее.

Александр Гордиенко, заместитель начальника отдела ГАИ Октябрьского РОВД г. Минска, майор милиции:

Весенне-летний период всегда вызывает особый интерес у сотрудников Госавтоинспекции. Наша задача контролировать улично-дорожную сеть. В первую очередь, мы должны отслеживать состояние дорожного покрытия. Зимой, как правило, у нас смена температур. Не всегда асфальтобетонное покрытие выдерживает эту нагрузку.

Потому после весны на некоторых участках дороги движение может быть затруднено. Причина – очистка дороги от песчано-солевой смеси, восстановление пострадавшего дорожного покрытия или разметки.

Также весенней причиной затора на дороге может стать сильный дождь. Точнее, когда осадки не стекают с дороги.

Александр Гордиенко:

Госавтоинспекция постоянно обращает внимание на состояние и ливневой канализации. Не секрет, что с учетом большого количества осадков не всегда ливневая канализация справляется с потоком воды и может вызвать некоторые подтопления.

Еще одна частая причина аварий на дорогах в марте-апреле – поспешная смена резины. И хотя официально зимние шины необходимы лишь с 1 декабря по 1 марта, фактически один или два раза они могут пригодиться и весной.

Ирина Боярчук, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Октябрьского РОВД г. Минска:

С наступлением весны некоторые водители уже спешат переобувать обратно автомобиль на летнюю резину. Госавтоинспекция не рекомендует спешить. Автолюбителю следует подождать более устойчивой теплой погоды. Плохое сцепление с дорожным покрытием ухудшает движение транспортных средств, удлиняет тормозной путь, уменьшает маневренность автомобиля, и это часто является причиной дорожно-транспортных происшествий.