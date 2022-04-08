Почему председатель федерации тенниса не приводил детей в спорт?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации.
Юлия Артюх, ведущая:
А супруга не спортсменка?
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации.
Юлия Артюх, ведущая:
А супруга не спортсменка?
Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:
Нет-нет, она не спортсменка.
Юлия Артюх:
А в какой сфере занята?
Сергей Рутенко:
Она художник, дизайнер.
Юлия Артюх:
Творческая такая личность.
Сергей Рутенко:
Творческая личность, да. Она прекрасно пишет картины. Я когда говорю рисует, она меня всегда поправляет. У нее это хорошо получается, делает это с душой. И самое главное, что человек получает удовлетворение от своей работы.
Юлия Артюх:
А дети чем занимаются?
Сергей Рутенко:
Дети, видите, получились между творческой личностью и спортивной. Дочка хотела заниматься разными видами спорта. Мы ее отводили и, в принципе, я их сам не подталкиваю, чтобы они занимались спортом, но в то же время она и на гитаре играет. Сейчас, правда, она устала чуть-чуть от занятий гитарой.
Юлия Артюх:
А сколько ей лет?
Сергей Рутенко:
11 лет ей. Но я стараюсь, вы знаете, с ними беседовать и подталкивать их не к чему-то конкретному, а больше, наверное, склоняю к тому, чтобы они определили для себя в первую очередь, чем им нравится заниматься. Потому что она очень хотела заниматься гитарой, но, наверное, как большинство детей, немножко позанимавшись: ой, мне неинтересно, хочу чем-то другим. У нас возле дома спортивная школа «Спартак» находится, и там ведутся занятия по художественной гимнастике и тхэквондо. Они с сыном очень захотели заниматься тхэквондо, там хорошие специалисты молодые ребята. По детям я вижу, что они их захватили полностью. И пока что они занимаются: сын — тхэквондо, у дочки немножко пауза, идет больше смещение в учебу.
Юлия Артюх:
Дочка немножко пожила с вами за границей. Не знаю, насколько у нее эти воспоминания присутствуют, но тем не менее, есть какое-то сравнение или она говорит. Мы же много говорим о патриотизме, о воспитании детском, о том, что мы вкладываем. Не говорит она о том, что пап, мам, я бы, наверное, поехала в Европу пожила?
Сергей Рутенко:
Сейчас, наверное, рано об этом говорить. Но тем не менее мы, когда переехали сюда, ей было пять лет.
Юлия Артюх:
Как бы есть что вспомнить.
Сергей Рутенко:
Да. И мы когда с ней общались, у нас интересный разговор раз был. Я ее вез с тренировки, домой мы ехали. Начали с ней общаться, и вот она говорит: «Папа, когда мы вернемся в Испанию?» Я начинаю, говорю: «А почему ты туда хочешь уехать?» «Вот, у меня там друзья». Это как раз было в первые два года, как мы вернулись домой. Я говорю: «Ника, друзья тоже кто-то переезжает, кто-то уезжает. У тебя здесь дяди, тети, бабушки, дедушки. Все-таки, это, наверное, это большего стоит, чем просто дружеские отношения». И постепенно в диалоге она, в принципе, склонилась. Говорит: «Ну да, папа, я с тобой соглашусь. Но там солнца больше». Я говорю: «Здесь сложно поспорить». Тем не менее сегодня мы даже с ней разговариваем. Я сам поднимаю эти вопросы, говорю, как ты, что. Она говорит: «Пап, я не хочу никуда уезжать».