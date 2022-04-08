Почему председатель федерации тенниса не приводил детей в спорт?

Сергей Рутенко:

Творческая личность, да. Она прекрасно пишет картины. Я когда говорю рисует, она меня всегда поправляет. У нее это хорошо получается, делает это с душой. И самое главное, что человек получает удовлетворение от своей работы.

Юлия Артюх:

А дети чем занимаются?

Сергей Рутенко:

Дети, видите, получились между творческой личностью и спортивной. Дочка хотела заниматься разными видами спорта. Мы ее отводили и, в принципе, я их сам не подталкиваю, чтобы они занимались спортом, но в то же время она и на гитаре играет. Сейчас, правда, она устала чуть-чуть от занятий гитарой.

Юлия Артюх:

А сколько ей лет?

Сергей Рутенко:

11 лет ей. Но я стараюсь, вы знаете, с ними беседовать и подталкивать их не к чему-то конкретному, а больше, наверное, склоняю к тому, чтобы они определили для себя в первую очередь, чем им нравится заниматься. Потому что она очень хотела заниматься гитарой, но, наверное, как большинство детей, немножко позанимавшись: ой, мне неинтересно, хочу чем-то другим. У нас возле дома спортивная школа «Спартак» находится, и там ведутся занятия по художественной гимнастике и тхэквондо. Они с сыном очень захотели заниматься тхэквондо, там хорошие специалисты молодые ребята. По детям я вижу, что они их захватили полностью. И пока что они занимаются: сын — тхэквондо, у дочки немножко пауза, идет больше смещение в учебу.

Юлия Артюх:

Дочка немножко пожила с вами за границей. Не знаю, насколько у нее эти воспоминания присутствуют, но тем не менее, есть какое-то сравнение или она говорит. Мы же много говорим о патриотизме, о воспитании детском, о том, что мы вкладываем. Не говорит она о том, что пап, мам, я бы, наверное, поехала в Европу пожила?