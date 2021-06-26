Развитие транспорта и реконструкция усадебной застройки. Какие градостроительные перспективы ожидают Минск?

Новости Беларуси. Минск уверенно преодолел двухмиллионный рубеж, сообщили в программе «Большой город» на СТВ. Эти цифры подтверждают, что столица Беларуси развивается и становится все более привлекательной для жизни. Однако перенаселения произойти не должно – это напрямую повлияет на комфорт жителей, поэтому на самом высоком уровне решается вопрос социально-экономического развития Минска, его дальнейших градостроительных перспектив. Вспомним основные тезисы совещания Президента Беларуси. Какие задачи по совершенствованию стоят перед городскими властями? Поговорим с первым заместителем председателя Мингорисполкома Дмитрием Микуленком. Екатерина Забенько, ведущая:

Расскажите, какие градостроительные перспективы ожидают Минск, учитывая замечания и пожелания, которые высказал Президент на недавнем совещании?

Дмитрий Микуленок, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

В первую очередь город начинает заниматься корректировкой генерального плана. Прошло определенное количество времени, с 2016 года поменялись направления развития, поменялась городская ситуация, среда, и город должен успевать за этим со всеми своими планами, поэтому мы сейчас приступаем к корректировке генерального плана. Работа предстоит очень большая с учетом поручений главы государства, основное из которых – это комфортное проживание минчан на своей территории. Это основная проблема, которую предстоит решить. Она будет решаться разными путями. Основные посылы генерального плана – это совершенствование территории с точки зрения комфорта проживания, инженерно-транспортная инфраструктура, логистика. Конечным итогом всего этого должно стать время доезда конкретного жителя Минска из дома на работу. Это наш посыл, мы поставили амбициозную задачу. Екатерина Забенько:

Какое время закладывается? Дмитрий Микуленок:

В идеале это 25-30 минут. Теперь это время может занимать до часа.

Екатерина Забенько:

Генплан – это документ. То, что будет в него внесено, утверждено, практически никаким изменениям не подвергается? И на какой срок он создается? Дмитрий Микуленок:

Средний срок – это четыре-пять лет. Как показывает практика, потом требуется корректировка, потому что жизнь не стоит на месте. Если в прошлом генплане город оценивал ситуацию по промышленным зонам в части их выноса из территории Минска, то сейчас мы оцениваем ситуацию по-другому – по развитию этих промышленных зон и создания кластеров в виде технопарков и различных производств более передового уровня. Город не будет отказываться от промышленных территорий, их будут реконструировать. Это основной посыл, который в том числе будет закреплен в генплане. Если в прошлых генпланах мы оценивали ситуацию по частному сектору путем его реконструкции, сейчас мы начинаем оценивать ситуацию по-другому – подходы немножко поменялись. В этом генплане будут закреплены основные положения, которые на следующие пять лет, мы надеемся, станут путеводным маршрутом по движению города. Екатерина Забенько:

Наверное, есть в этом логика, потому что раньше считалось, что предприятия в основном влияют на ухудшение экологической обстановки в столице, но сейчас мы знаем, что наибольший вред наносят выхлопы автомобилей. Эта ситуация решается благодаря развитию транспортных развязок в столице.

Дмитрий Микуленок:

Да. На самом деле, проблема есть. Сейчас оценка ситуации, которая в последние три-четыре года развивалась путем обширных застроек микрорайонов по всему городу, мы сейчас видим проблемы, начиная от кольцевой дороги Минска и внутри самого города. В следующую пятилетку основные направления вложения средств – это городская инфраструктура. На это будет направлено все. Как пример, сейчас рассматриваем выезд из кольцевой и заезд на Каменную Горку. Ситуация очень серьезная, мы все знаем, как стоит улица Притыцкого в выходные, да и в будние дни, поэтому сейчас идет оценка ситуации. Мы надеемся, что в ближайшем будущем, два-три года, там появится развязка, которая позволит жителям Каменной Горки свободно выезжать на кольцевую и разгрузит улицу Притыцкого. Таких подходов по некоторым территориям будет несколько, и мы рассчитываем добиться серьезного результата, потому что есть проблемы. Екатерина Забенько:

Минск не резиновый, мы часто слышим эту фразу. Наверняка, есть какие-то инвестиционные площадки, которые еще ожидают своего развития. Я знаю, что часто эти территории закладывались еще много лет назад, некоторые и 20 лет назад по предыдущим генпланам. Дмитрий Микуленок:

Закладывались, но сейчас меняется подход к этим территориям. Если раньше был вынос предприятий, сейчас – развитие территории. На ближайшую перспективу, в соответствии и с поручением главы государства, город активно займется развитием территории «Мотовело». Это наш приоритет на создание определенного кластера, этим будет заниматься технопарк. Сейчас мы активно готовим прединвестиционную стадию. Еще одна территория, которая требует развития, – это территория завода Horizont и завода МЗОР. Такие заводские территории сейчас будут осмысливаться по-иному, с иными подходами, с развитием производственных площадок. Если раньше там предусматривался вынос, снос и жилье. С учетом того, что город по плотности населения приблизился к планке, своей красной черте, по-другому будет осмысливаться и развитие этих территорий. «Планируем выйти на предложения для общей очереди». Как изменится подход к строительству жилья в Минске?

Екатерина Забенько:

Ветхое жилье и часть усадебной застройки постепенно будут уступать место более функциональным объектам. Как это будет происходить, в какой последовательности? Дмитрий Микуленок:

Мы разработали план. Он, конечно, не является аксиомой, но это как направление движения. Это план до 2030 года, который подразумевает реконструкцию территорий усадебной застройки. В этом плане обозначены территории, которые до 2030 года подлежат реконструкции с размещением там жилой застройки. Основные подходы базировались на завершении уже начатого ранее. Например, проспект Дзержинского, который практически полностью застроен, является магистралью достаточно высокого уровня, но там есть территории, которые требуют завершения этой стадии, поэтому этим будем заниматься. Будем заниматься во Фрунзенском районе, вдоль улицы Одоевского, чтобы наконец до конца ее сделать улицей. Как вы знаете, она до сих пор не завершена. Екатерина Забенько:

Дмитрий Михайлович, может, какие-то еще объекты пойдут под снос? Какие территории будут освобождаться?

Дмитрий Микуленок:

Улица Орловская, мы туда активно заходим. Связана она, в первую очередь, с развитием транспортной инфраструктуры. Указом по северным территориям, который был подписан недавно главой государства, эта территория требует переосмысления с точки зрения транспортных потоков, будет определен подход к жилищному строительству. Кварталы улиц Одоевского, Харьковской, Притыцкого – будет приведена к городским нормативам эта территория. Проспект Дзержинского, улица Авакяна – это последняя территория усадебной застройки, которая находится напротив жилого комплекса «Минск Мир». Улицы Филимонова, Столетова – территория, к которой давно город подступался, мы начинаем потихоньку там по усадебной малоэтажной застройке приводить к нормативам. Это акценты, на которые будут направлены денежные потоки в первую очередь. Возможно, что-то будет претерпевать изменения в процессе, но основное в плане закреплено, и мы по этим вопросам работаем. Екатерина Забенько:

Планы грандиозные. Я так понимаю, реализация этого предстоит в ближайшие четыре-пять лет? Дмитрий Микуленок:

Первый этап – это 2025-2026 годы, крайний – 2030 год. Екатерина Забенько:

Еще предстоит много построить в Минске, но есть объекты, которые получили статус долгостроев, на них особое внимание обращал Президент на совещании и поручил до 1 августа определиться с этими объектами. Каковы результаты на сегодня? Дмитрий Микуленок:

Есть такие объекты, их несколько десятков по всему городу. Это объекты, которые уже десятилетиями стоят без движения. Нас они очень давно беспокоили, и, по сути, поручение главы государства совпало с нашим абсолютным желанием разобраться с этими территориями. Наиболее проблемными являются объекты, по которым бывшие застройщики – банкроты либо в ликвидации. Эти объекты беспокоят нас с точки зрения безопасности территорий, потому что они не ограждены, город вынужден принимать меры по охране периметра, нести затраты по уборке этих территорий. Мы четко определили количество и сейчас готовим по ним нормативный акт, он проходит стадии согласования, потому что, к сожалению, нет повторяющихся ситуаций, его нельзя сделать универсальным. Екатерина Забенько:

То есть к каждому объекту индивидуальный подход? Раньше с трудом рассматривали возможность жить в Логойске или Смолевичах. Почему сегодня белорусы едут в города-спутники?