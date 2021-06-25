Прямой эфир

Лаунж-зоны, гастрофест и ярмарка. Программа главного дня фестиваля «Вытокі» в Мозыре

25 июня 2021 20:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Мозыре в эти дни жарко не только из-за аномальных погодных условий. В столице припятского Полесья кипит фестивальная жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стартовавший 24 июня культурно-спортивный фестиваль «Вытокі» еще раз доказал, что отныне это один из национальных брендов, по которым нашу страну будут узнавать во всем мире.

Лаунж-зоны, гастрофест и ярмарка. Программа главного дня фестиваля «Вытокі» в Мозыре-1

Два первых дня уже подарили участникам и гостям праздника массу незабываемых впечатлений. Уникальное социально-образовательное пространство, которое создает фестиваль, объединило людей самых разных интересов и возрастов. Программа главного и завершающего дня фестиваля – это настоящий марафон. 26 июня основные события развернутся на площади Ленина и набережной реки Припять.

Лаунж-зоны, гастрофест и ярмарка. Программа главного дня фестиваля «Вытокі» в Мозыре-4

Спортивные локации в одно целое объединит «Олимпийский квест», здесь же пройдут анимационные игры, организованы лаунж-зоны для консультаций и мастер-классов, мобильный планетарий, ярмарочная торговля, праздник мастеров и ремесленников и, конечно, гастрофест. Яркую точку в фестивале поставит грандиозный концерт с участием звезд белорусской эстрады.

Читайте также:

Познакомили с традициями и свадебными обрядами. Как проходит фестиваль «Вытокі» в Орше?

«Праздник отличный, очень познавателен». Рассказываем, как в Лиде прошли трёхдневные «Вытокі»

Каждый мог себя попробовать в том, что интересно. Вот как фестиваль «Вытокі» привлёк белорусов к спорту

# Фестиваль # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Я тут же собралась и бегом сюда». В Гродно учащиеся музыкального колледжа устроили концерт под открытым небом
25 июня 2021 20:37

«Я тут же собралась и бегом сюда». В Гродно учащиеся музыкального колледжа устроили концерт под открытым небом

Open-air и концертная программа. Как в Минске проводят Неделю молодёжи?
25 июня 2021 20:30

Open-air и концертная программа. Как в Минске проводят Неделю молодёжи?

«Это очень приятно и очень радостно». Представители Гомельской и Брянской областей пообщались в формате телемоста
25 июня 2021 20:20

«Это очень приятно и очень радостно». Представители Гомельской и Брянской областей пообщались в формате телемоста