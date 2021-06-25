Лаунж-зоны, гастрофест и ярмарка. Программа главного дня фестиваля «Вытокі» в Мозыре

Новости Беларуси. В Мозыре в эти дни жарко не только из-за аномальных погодных условий. В столице припятского Полесья кипит фестивальная жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стартовавший 24 июня культурно-спортивный фестиваль «Вытокі» еще раз доказал, что отныне это один из национальных брендов, по которым нашу страну будут узнавать во всем мире.