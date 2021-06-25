Раньше с трудом рассматривали возможность жить в Логойске или Смолевичах. Почему сегодня белорусы едут в города-спутники?
Новости Беларуси. Минск уверенно преодолел двухмиллионный рубеж, сообщили в программе «Большой город» на СТВ. Эти цифры подтверждают, что столица Беларуси развивается и становится все более привлекательной для жизни. Однако перенаселения произойти не должно – это напрямую повлияет на комфорт жителей, поэтому на самом высоком уровне решается вопрос социально-экономического развития Минска, его дальнейших градостроительных перспектив. Какие задачи по совершенствованию стоят перед городскими властями? Поговорим с первым заместителем председателя Мингорисполкома Дмитрием Микуленком.
Екатерина Забенько, ведущая:
Еще несколько лет назад минчане с трудом рассматривали возможность жизни где-нибудь в Логойске или Смолевичах. Сегодня соглашаются строить квартиры там?
Дмитрий Микуленок, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Соглашаются. Пилотный дом в Смолевичах показал еще два года назад, что была некоторая настороженность, но здесь перевешивают несколько факторов. Это возможность у очередников получить жилье вне очереди, не дожидаясь первоочередного подхода. Идет заявительный принцип, человек подает заявление, и потом отбираются те, кто раньше стоит в очереди. Плюс, кредитование. Это два существенных фактора, которые двигают. Попутно город еще пытается с республикой и Минской областью создать условия, максимально приближенные к городской среде. Первое, с чего начали, – это подъездная магистраль, Смолевичи. Понятие «минская агломерация» мы постепенно внедряем в разговор с областью. Город начинает понимать себя как некую агломерацию вместе с городами-спутниками. Мы понимаем, что жители городов-спутников ездят на работу в город и обратно.
Екатерина Забенько:
Раньше пугало, что дольше будешь добираться до Минска, если твое рабочее место находится там. По-моему, сейчас транспортное сообщение существенно совершенствуется. 40 минут – или 25 минут в Минске, учитывая, что там экология другая, инфраструктура быстро развивается.
Дмитрий Микуленок:
Действительно, территория, которая сейчас подлежит застройке, Минская область и Минск застраивает, расположена в очень привлекательном месте, практически на берегу водохранилища.
Екатерина Забенько:
Только живите, как говорится.
Дмитрий Микуленок:
Инфраструктуру будем создавать обязательно, детский садик там уже введен, школа строится. Еще будут два детских садика, еще будут школа, поликлиника, гипермаркет уже открыт. То есть как только появится население, сразу потянутся и услуги, бизнес здесь не будет стоять. По отзывам даже в интернете, большая часть тех, кто согласился туда переехать, не жалеют. Там совсем другой ритм жизни, это надо понимать. Там нет такой скорости, которая есть в городе. Соответственно, это накладывает свой отпечаток.
«Все, что волнует минчан, не меняется практически 10 лет». С какими вопросами люди чаще всего обращаются в Мингорисполком – читайте здесь.