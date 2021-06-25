Раньше с трудом рассматривали возможность жить в Логойске или Смолевичах. Почему сегодня белорусы едут в города-спутники?

Новости Беларуси. Минск уверенно преодолел двухмиллионный рубеж, сообщили в программе «Большой город» на СТВ. Эти цифры подтверждают, что столица Беларуси развивается и становится все более привлекательной для жизни. Однако перенаселения произойти не должно – это напрямую повлияет на комфорт жителей, поэтому на самом высоком уровне решается вопрос социально-экономического развития Минска, его дальнейших градостроительных перспектив. Какие задачи по совершенствованию стоят перед городскими властями? Поговорим с первым заместителем председателя Мингорисполкома Дмитрием Микуленком. Екатерина Забенько, ведущая:

Еще несколько лет назад минчане с трудом рассматривали возможность жизни где-нибудь в Логойске или Смолевичах. Сегодня соглашаются строить квартиры там?

Дмитрий Микуленок, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Соглашаются. Пилотный дом в Смолевичах показал еще два года назад, что была некоторая настороженность, но здесь перевешивают несколько факторов. Это возможность у очередников получить жилье вне очереди, не дожидаясь первоочередного подхода. Идет заявительный принцип, человек подает заявление, и потом отбираются те, кто раньше стоит в очереди. Плюс, кредитование. Это два существенных фактора, которые двигают. Попутно город еще пытается с республикой и Минской областью создать условия, максимально приближенные к городской среде. Первое, с чего начали, – это подъездная магистраль, Смолевичи. Понятие «минская агломерация» мы постепенно внедряем в разговор с областью. Город начинает понимать себя как некую агломерацию вместе с городами-спутниками. Мы понимаем, что жители городов-спутников ездят на работу в город и обратно.

Екатерина Забенько:

Раньше пугало, что дольше будешь добираться до Минска, если твое рабочее место находится там. По-моему, сейчас транспортное сообщение существенно совершенствуется. 40 минут – или 25 минут в Минске, учитывая, что там экология другая, инфраструктура быстро развивается. Дмитрий Микуленок:

Действительно, территория, которая сейчас подлежит застройке, Минская область и Минск застраивает, расположена в очень привлекательном месте, практически на берегу водохранилища.