«Всё, что волнует минчан, не меняется практически 10 лет». С какими вопросами люди чаще всего обращаются в Мингорисполком?

Екатерина Забенько, ведущая: Раскройте секрет, вы часто сидите на телефоне, когда минчане звонят на горячие линии, с какими вопросами в основном обращаются? Как быстро их удается решать?

Дмитрий Микуленок, первый заместитель председателя Мингорисполкома: К сожалению, вопросы у минчан остаются прежнего направления. Это услуги, которые оказывает город по жилищно-коммунальному хозяйству, капремонтов, обслуживающей части. Вторая очень серьезная тема, которая волнует горожан, – это жилищные отношения во всех ипостасях. Это направление на жилье, снятие с очереди, реализация имущественных прав при реконструкции территории. Все, что волнует минчан, не меняется практически 10 лет, мы это видим, тенденцию четко понимаем, стараемся эту ситуацию максимально упредить любыми разъяснениями, создали специальный информационный портал. В Мингорисполкоме есть управление жилищной политики. Пользуясь случаем, хочу сказать горожанам – почаще заходите на портал Минского горисполкома, там есть очень много информации превентивного характера, которая не требует обращений, чтобы ждать на телефонной линии.

Дмитрий Микуленок:

Мы стараемся эту информацию дать. Если в прошлом году мы поставили задачу полностью показать горожанам жилье, которое будет строиться для нуждающихся, мы «вывесили» там эти дома на ближайшую перспективу. Сейчас мы пытаемся сделать рубрику «Вопрос-ответ» – типовые вопросы горожан на прямых линиях и наши ответы, чтобы люди понимали, как им правильно встать на очередь, почему кого-то сняли с очереди, почему многодетную семью не ставят на очередь, сколько положено кредитования, чтобы человек не занимал свое время в ожидании ответа. Я вынужден поговорить сначала с одним, второй ждет, есть элемент недовольства, раздражения, поэтому пытаемся эту ситуацию заранее «прокачать» и показать ее такими типовыми формами.

Екатерина Забенько:

Не вредно заглядывать и в Telegram-канал Мингорисполкома, там тоже очень много полезной информации, мы подписаны и всегда следим за последними новостями Минска именно оттуда.