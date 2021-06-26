«Планируем выйти на предложения для общей очереди». Как изменится подход к строительству жилья в Минске?

Новости Беларуси. Говорим о градостроительных и социально-экономических перспективах Минска. В студии программы «Большой город» первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок. Екатерина Забенько, ведущая:

Как изменится подход к строительству жилья в Минске?

Дмитрий Микуленок, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Подход к строительству жилья концептуально изменится только в такую сторону – город вырабатывает позицию – строить жилье силами коммунальных унитарных предприятий. Пока мы не выставляем на аукцион площадки под строительство жилья, потому что не видим в этом экономической целесообразности для города. В любом случае сиюминутная выгода от продажи площадки с аукциона влечет в последующем для города издержки с точки зрения создания инфраструктуры, поэтому нам как муниципалитету выгоднее, чтобы наши предприятия развивали территории комплексно. Сейчас все территории, которые будут застраиваться, будут застраиваться силами наших коммунальных предприятий. Екатерина Забенько:

Это говорит о том, что цена за квадратный метр будет сдерживаться и регулироваться государством. Дмитрий Микуленок:

Во-первых, все жилье, которое будет строиться, мы в этом году планируем выйти на предложения для общей очереди для минчан, потому что действительно в городе была ситуация, когда город постоянно нагонял жилье, потому что не успевал обеспечить предоставление многодетным семьям. Рождаемость опережала наше строительство. В этом году мы наконец вышли на паритет, очень рады этому, потому что в прошлом году создали достаточно серьезный пул, и в этом мы впервые за последние годы предлагаем, в том числе многодетным семьям, выбор. Они могут строиться в коттеджной застройке в Соколе, в каркасных домах в центре города, типовых панельных домах на окраине. Многодетные семьи выбирают цену, которую готовы заплатить. Предложения по некоторым семьям доходят по пяти-шести вариантов.

Екатерина Забенько:

Если раньше стояла очередь за жильем, то сегодня вам еще и выбор предоставят. Дмитрий Микуленок:

Да, мы вышли на опережающий темп и однозначно его сбавлять не будем. Мы будем наращивать это предложение, предлагать дополнительные варианты и наконец-то выйти на общую очередь. В этом году уже удалось предложить часть квартир нашим предприятиям. Мы предложили работникам предприятий, наших крупных заводов строиться в жилых домах. Было принято решение – все территории застраиваем коммунальными предприятиями, и жилье, в первую очередь, предлагается очередникам, которые стоят на очереди в предприятиях, в администрациях районов, в том числе многодетным. Когда мы увидим, что рынок насытился этим жильем, тогда будем распространять его на общих основаниях. Пока у нас есть спрос со стороны очередников, будем удовлетворять это. Что касается квадратного метра, если застраивается силами коммунальных предприятий, то он четко регламентируется всеми нормативными документами. Плюс, к этому есть последний нормативный акт, где предусмотрена только пятипроцентная прибыль при долевом строительстве. Поэтому я думаю, что цена будет абсолютно адекватной. Надо сказать, что рынок достаточно жестко диктует потолок цены – мы же видим это все. Екатерина Забенько:

Раньше социальные дома были такие – лишь бы заселить людей. Они не сильно отличались супердизайном, не так красиво обустраивалась площадка вокруг, не было достаточно детских площадок. Сегодня я вижу это сама – в кварталах социальной застройки, как мы ее называем, очень подтянулось благоустройство. За счет чего? Как меняются подходы к строительству именно социального жилья?

Дмитрий Микуленок:

Мы не делаем разницы, жилье какого типа строится на данной территории. Если раньше мы мыслили распределением жилья домами, сейчас переходим к мышлению квартирами. Мы заселяем разные категории граждан в один дом. От этого меняется подход к территориям. Территория не должна обозначаться типом жилья, которое на ней находится. Есть общие требования. В этой ситуации Комитет архитектуры играет достаточно серьезную скрипку. Подход ко всем единый, независимо от того, коммерческий это застройщик или наше коммунальное предприятие. К тому же, наши коммунальные унитарные предприятия вышли на тот уровень, что сами начинают диктовать моду застроек. Лошица – пример такого дизайнерского подхода к проектированию микрорайонов. Этот микрорайон проектировался еще в 2015 году, его достаточно долго разрабатывали, основными посылами были дворы без машин, там нет стоянок внутри дворов, исключен контакт и проблемы, которые возникают – дети попадают под машины, велосипедисты и прочее. Екатерина Забенько:

У нас город не создается утилитарно, это заметно. Огромные площади отдаются под парки, скверы, территории, где можно отдохнуть и провести время с семьей на территории Минска. Это очень ценно, и не хочется это терять. Наверняка, поэтому и не хочется перенаселять столицу. Дмитрий Микуленок:

И нет такой задачи. Задача, наоборот, – создавать эти зеленые территории. Сейчас есть все технологические возможности, чтобы застраивать территории даже в местах, где существует лесополоса либо самосеянные территории, где нет необходимости сплошной вырубки, а есть возможность точечной застройки вписать в существующий ландшафт это жилье. Мы этим путем и идем. Каждое дерево на вес золота.