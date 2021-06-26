«Ни на секунду не жалею». Белоруски рассказали, почему решили работать в роддоме

Новости Беларуси. Радость новой жизни. Почему у акушеров-гинекологов много крестных детей, какие роды выбрать и как SPA помогает в подготовке к материнству? Ко Дню медицинского работника «Центральный регион» о работе областного родильного дома.

Яна Шипко, корреспондент:

Минский областной родильный дом всегда одним из первых в стране стремился внедрять самые передовые технологии. Сегодня они позволяют стать мамой даже в тех случаях, которые еще лет 15 назад казались безнадежными. И все-таки роды и материнство – это то, что заложено самой природой. Потому самое главное – это тепло, забота и опыт, которыми профессионалы роддома готовы делиться со своими пациентками.

Марина Терехович, заведующая родовым отделением клинического родильного дома Минской области:

Выбирала между профессией юриста и врача, потому что они помогают людям. Профессия врача как-то перевесила, потому что каждый день соприкасаешься именно с человеческой жизнью, осознаешь, что ты этот день прожил не зря.

О выбранной профессии Марина Терехович не пожалела ни на секунду. Она помогает появиться на свет новой жизни. И для самой это чудо – главный стимул в работе. Марина Терехович:

Ежедневно наша профессия связана с тем, что мы видим, как появляется на свет новая жизнь. И, конечно, это подпитывает нас энергией. Без ложной скромности, когда появляется на свет новая жизнь, ты чувствуешь новую энергию.

Есть и неожиданные бонусы. У Марины Анатольевны уже двое крестных детей. Эту ответственную миссию доверили благодарные мамы, которые родили здесь. Есть и пациентки, которые своих малышек называли Марина – в честь любимого доктора. Марина Терехович:

Есть пациенты, с которыми по жизни складываются добрые отношения, даже есть те, которые у нас рожали и в последующем мы становимся крестными матерями этих пациентов. И в моей практике тоже такие пациенты есть. Для многих женщин это одно из самых важных событий в жизни – важно, кто находится рядом в самый прекрасный момент.

В ожидании маленького чуда будущие мамы поступают именно в это отделение. Здесь раздаются первые крики появившихся на свет малышей. В первые секунды жизни именно руки акушерки берут новорожденных. Вот так бережно акушерочка несет конвертик счастья только-только из родильного зала. Ответственнее профессии не придумаешь. Но сами сотрудницы говорят: сколько бы ни работали, привыкнуть невозможно – каждый раз эмоционально пробивает.