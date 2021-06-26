«Ни на секунду не жалею». Белоруски рассказали, почему решили работать в роддоме

Новости Беларуси. Радость новой жизни. Почему у акушеров-гинекологов много крестных детей, какие роды выбрать и как SPA помогает в подготовке к материнству? Ко Дню медицинского работника «Центральный регион» о работе областного родильного дома.
Новости Беларуси. Радость новой жизни. Почему у акушеров-гинекологов много крестных детей, какие роды выбрать и как SPA помогает в подготовке к материнству? Ко Дню медицинского работника «Центральный регион» о работе областного родильного дома.
Яна Шипко, корреспондент:
Минский областной родильный дом всегда одним из первых в стране стремился внедрять самые передовые технологии. Сегодня они позволяют стать мамой даже в тех случаях, которые еще лет 15 назад казались безнадежными. И все-таки роды и материнство – это то, что заложено самой природой. Потому самое главное – это тепло, забота и опыт, которыми профессионалы роддома готовы делиться со своими пациентками.
Марина Терехович, заведующая родовым отделением клинического родильного дома Минской области:
Выбирала между профессией юриста и врача, потому что они помогают людям. Профессия врача как-то перевесила, потому что каждый день соприкасаешься именно с человеческой жизнью, осознаешь, что ты этот день прожил не зря.
О выбранной профессии Марина Терехович не пожалела ни на секунду. Она помогает появиться на свет новой жизни. И для самой это чудо – главный стимул в работе.
Марина Терехович:
Ежедневно наша профессия связана с тем, что мы видим, как появляется на свет новая жизнь. И, конечно, это подпитывает нас энергией. Без ложной скромности, когда появляется на свет новая жизнь, ты чувствуешь новую энергию.
Есть и неожиданные бонусы. У Марины Анатольевны уже двое крестных детей. Эту ответственную миссию доверили благодарные мамы, которые родили здесь. Есть и пациентки, которые своих малышек называли Марина – в честь любимого доктора.
Марина Терехович:
Есть пациенты, с которыми по жизни складываются добрые отношения, даже есть те, которые у нас рожали и в последующем мы становимся крестными матерями этих пациентов. И в моей практике тоже такие пациенты есть. Для многих женщин это одно из самых важных событий в жизни – важно, кто находится рядом в самый прекрасный момент.
В ожидании маленького чуда будущие мамы поступают именно в это отделение. Здесь раздаются первые крики появившихся на свет малышей. В первые секунды жизни именно руки акушерки берут новорожденных. Вот так бережно акушерочка несет конвертик счастья только-только из родильного зала. Ответственнее профессии не придумаешь. Но сами сотрудницы говорят: сколько бы ни работали, привыкнуть невозможно – каждый раз эмоционально пробивает.
Анжела Шпиронок, старшая акушерка родового отделения:
Акушерство – это интересно. Это профессия, которая связана с рождением ребенка, это надо понять, почувствовать. Душа позвала – поэтому.
Татьяна Михальчук, акушерка родового отделения:
Ни на секунду не жалею, что выбрала данную профессию, ведь она связана с рождением ребенка, а это чудо. Это чудо должно произойти в жизни каждой женщины. Моя главная задача заключается в том, чтобы обеспечить женщине комфортное пребывание в отделении, ведь недоверие, страх, незнание – это и есть составляющие боли. Мы хотим это минимизировать, чтобы женщине было хорошо, все протекало и благополучно закончились роды.
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