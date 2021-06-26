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«Ни на секунду не жалею». Белоруски рассказали, почему решили работать в роддоме

26 июня 2021 08:01
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Новости Беларуси. Радость новой жизни. Почему у акушеров-гинекологов много крестных детей, какие роды выбрать и как SPA помогает в подготовке к материнству? Ко Дню медицинского работника «Центральный регион» о работе областного родильного дома.

«Ни на секунду не жалею». Белоруски рассказали, почему решили работать в роддоме-1

Яна Шипко, корреспондент:
Минский областной родильный дом всегда одним из первых в стране стремился внедрять самые передовые технологии. Сегодня они позволяют стать мамой даже в тех случаях, которые еще лет 15 назад казались безнадежными. И все-таки роды и материнство это то, что заложено самой природой. Потому самое главное – это тепло, забота и опыт, которыми профессионалы роддома готовы делиться со своими пациентками.

«Ни на секунду не жалею». Белоруски рассказали, почему решили работать в роддоме-4

Марина Терехович, заведующая родовым отделением клинического родильного дома Минской области:
Выбирала между профессией юриста и врача, потому что они помогают людям. Профессия врача как-то перевесила, потому что каждый день соприкасаешься именно с человеческой жизнью, осознаешь, что ты этот день прожил не зря.

«Ни на секунду не жалею». Белоруски рассказали, почему решили работать в роддоме-7

О выбранной профессии Марина Терехович не пожалела ни на секунду. Она помогает появиться на свет новой жизни. И для самой это чудо – главный стимул в работе.

Марина Терехович:
Ежедневно наша профессия связана с тем, что мы видим, как появляется на свет новая жизнь. И, конечно, это подпитывает нас энергией. Без ложной скромности, когда появляется на свет новая жизнь, ты чувствуешь новую энергию.

«Ни на секунду не жалею». Белоруски рассказали, почему решили работать в роддоме-10

Есть и неожиданные бонусы. У Марины Анатольевны уже двое крестных детей. Эту ответственную миссию доверили благодарные мамы, которые родили здесь. Есть и пациентки, которые своих малышек называли Марина – в честь любимого доктора.

Марина Терехович:
Есть пациенты, с которыми по жизни складываются добрые отношения, даже есть те, которые у нас рожали и в последующем мы становимся крестными матерями этих пациентов. И в моей практике тоже такие пациенты есть. Для многих женщин это одно из самых важных событий в жизни – важно, кто находится рядом в самый прекрасный момент.

«Ни на секунду не жалею». Белоруски рассказали, почему решили работать в роддоме-13

В ожидании маленького чуда будущие мамы поступают именно в это отделение. Здесь раздаются первые крики появившихся на свет малышей. В первые секунды жизни именно руки акушерки берут новорожденных. Вот так бережно акушерочка несет конвертик счастья только-только из родильного зала. Ответственнее профессии не придумаешь. Но сами сотрудницы говорят: сколько бы ни работали, привыкнуть невозможно – каждый раз эмоционально пробивает.

«Ни на секунду не жалею». Белоруски рассказали, почему решили работать в роддоме-16

Анжела Шпиронок, старшая акушерка родового отделения:
Акушерство – это интересно. Это профессия, которая связана с рождением ребенка, это надо понять, почувствовать. Душа позвала – поэтому.

«Ни на секунду не жалею». Белоруски рассказали, почему решили работать в роддоме-19

Татьяна Михальчук, акушерка родового отделения:
Ни на секунду не жалею, что выбрала данную профессию, ведь она связана с рождением ребенка, а это чудо. Это чудо должно произойти в жизни каждой женщины. Моя главная задача заключается в том, чтобы обеспечить женщине комфортное пребывание в отделении, ведь недоверие, страх, незнание – это и есть составляющие боли. Мы хотим это минимизировать, чтобы женщине было хорошо, все протекало и благополучно закончились роды.

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# Беременность и роды # общество # Яна Шипко # Марина Терехович # Анжела Шпиронок # Татьяна Михальчук # Фотофакт

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