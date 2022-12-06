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В Министерстве образования начинает работу открытая телефонная линия

06 декабря 2022 10:03
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Новости Беларуси. В профильном ведомстве проконсультируют по вопросам предстоящей вступительной кампании и проведения выпускных экзаменов в 11-х классах. С 6 декабря начинает работу открытая телефонная линия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Министерстве образования начинает работу открытая телефонная линия-1

В 2023 году абитуриентов ожидает ряд нововведений. Предполагается, что выпускники школ будут сдавать два централизованных экзамена: один обязательный, по русскому или белорусскому языку, второй на выбор. По мнению авторов изменений, это позволит снять нагрузку с выпускников. Кроме того, обязательным документом для поступления станет характеристика из школы. Где и как будут организованы испытания, куда обращаться за характеристикой, если после учебы в школе прошло немало лет – свои вопросы можно адресовать Минобру, связавшись со специалистами по телефону.

В Министерстве образования начинает работу открытая телефонная линия-4

Звонки принимаются ежедневно по будням с 14:00 до 18:00 по номеру 8 017 222-43-12. Подробная информация о вступительной кампании также размещена на сайте ведомства в специальной рубрике «Абитуриенту-2023».

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# Вступительная кампания # общество # Фотофакт

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