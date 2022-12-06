В Министерстве образования начинает работу открытая телефонная линия

В 2023 году абитуриентов ожидает ряд нововведений. Предполагается, что выпускники школ будут сдавать два централизованных экзамена: один обязательный, по русскому или белорусскому языку, второй на выбор. По мнению авторов изменений, это позволит снять нагрузку с выпускников. Кроме того, обязательным документом для поступления станет характеристика из школы. Где и как будут организованы испытания, куда обращаться за характеристикой, если после учебы в школе прошло немало лет – свои вопросы можно адресовать Минобру, связавшись со специалистами по телефону.