Какой будет роль средних государств и зачем Америке с ними союзничать? Мнение экспертов

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Олег, вопрос к вам. Если Соединенные Штаты Америки после 1945 года до сих пор были сильнейшей страной мира, почему Вашингтон так упорно работает над созданием и развитием различных альянсов? Хотя тот же Дональд Трамп, 45-й президент США, считал, что Америка должна играть в одиночку? Главная задача – сделать Америку снова сильной. По сути, по числу союзников с Соединенными Штатами, конечно, никто не сравнится. И даже тандем России и Китая все-таки немного о другом.

Олег Волошин, дипломат, кандидат политических наук:

Собственно, Соединенные Штаты, когда им нужно, и действуют в одиночку, без особой оглядки на своих формальных самых главных союзников. Мы можем вспомнить войну в Ираке 2003 года, против которой очень открыто и последовательно выступали Франция и Германия. Что не помешало США предпринять вторжение в Ирак, пренебрегая мнением союзников. И много других подобных ситуаций, не только при Трампе, и при других президентах. Сейчас разворачивается масштабный скандал между Евросоюзом и США по поводу законодательства об уменьшении инфляции, принятого в Соединенных Штатах. Оно предусматривает ряд субсидий для американской промышленности, что может очень серьезно подорвать позиции европейской промышленности. В ЕС считают это абсолютно не союзническим поведением, тем не менее США в этом не оглядываются. Почему же они опираются на союзы? Две вещи. Во-первых, очевидный ответ, самый простой – это то, что тем самым они просто перекладывают часть бремени экономических потерь, расходов, человеческих расходов на те же военные операции и так далее на другие страны. Но важнее другое. Соединенные Штаты, в отличие от любой другой страны, сегодня претендующей на статус великой державы и потенциально сверхдержавы, имеют определенную идеологию. Претендуют на универсализм. То есть на продвижение своего ценностного набора, своей идеологической повестки на весь мир. В этой ситуации естественным является создание круга стран, которые демонстрируют приверженность именно этой идеологической платформе. В этом ключевая ситуация союза.

Когда мы говорим «Запад», и они сами себя так называют – это определенный (с оговорками, естественно, но если упрощать) ценностный набор. И не так важно, какие конкретно формальные отношения связывают США, например, с Японией, Австралией или Новой Зеландией. Совершенно ясно, что по ключевым вопросам отношение к будущему человечества, правилам поведения и так далее Соединенные Штаты и, например, Новая Зеландия, Соединенные Штаты и Италия, Соединенные Штаты и Польша находятся по одну сторону барьера. А, допустим, Соединенные Штаты и Китай, Соединенные Штаты и Республика Беларусь в целом находятся по другую сторону барьера. Надежда Сасс:

Виктор Николаевич, а как вы можете охарактеризовать роль средних государств, таких как Саудовская Аравия, тот же Иран, Турция – в будущей мировой системе?

Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС, политолог (Россия):

Я думаю, что эти государства обретают сегодня свои подлинные независимость и суверенитет. Они развиваются, и развитие экономическое, военное этих государств позволяет повышать голос в защиту своих национальных интересов. Та же Турция. Обратите внимание, как Турция противостоит Соединенным Штатам. Когда турки купили наш зенитно-ракетный комплекс С-400, какое давление было оказано. У Греции был комплекс С-300 – тоже член НАТО, и там не возникло никаких проблем. А вот Турция купила С-400, значит, проблемы, потому что не подключается к общей системе ПВО НАТО и так далее. Давили на Турцию, Турция выстояла, несмотря на продолжение шантажа, попытку государственного переворота и многое другое, что там происходит до сих пор. И Турция настойчиво проводит свою национальную политику. То же самое – Саудовская Аравия. Вы же помните, что она всегда была бензоколонкой Соединенных Штатов? А сегодня Саудовская Аравия отказывает следующему президенту Байдену в повышении добычи нефти и гордо даже не здоровается за руку с этим президентом. Тоже отстаивает свои интересы. Так и другие государства. С одной стороны, ослабевают Соединенные Штаты, гегемония ослабевает. И на этом фоне проявляют свою самостоятельность, характер, способность противостоять давлению те государства, которые вы назвали. Надежда Сасс:

Олег, пожалуйста, вам слово. Олег Волошин:

Международная система в первую очередь – это то, как построены связи между великими державами, то есть ключевыми ее узлами. Остальные государства могут влиять и влияют тем или иным образом на эти связи. Но почему система называется, например, биполярной? Что, кроме Советского Союза и Соединенных Штатов других государств там не было? Десятки были, были и довольно мощные – тот же Китай, Индия, в какой-то степени Югославия и так далее. Но «биполярная» потому, что были две сверхдержавы. Был «Европейский концерт», основа которого – пять ключевых великих держав, взаимодействующих между собой.