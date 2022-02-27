«Развалить все могут, а вот построить что-то – это не каждый». С каким настроением шли голосовать белорусы? Опрос

Новости Беларуси. 27 февраля в стране референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С самого утра корреспонденты следят за самыми важными событиями этого дня. С каким настроением сегодня приходят на участки для голосования – наш блиц-опрос.

Я считаю, что изменения в Конституцию должны быть, потому что страна развивается. Год исторической памяти показал, что у нашей молодежи, детей упущено было патриотическое воспитание. Его необходимо развивать, дополнять, потому что западные страны даже Победу в Великой Отечественной войне стараются присвоить себе.

Голосую, конечно же, за сохранение наших традиций, за сохранение крепкого суверенного государства, за подвиг и героизм белорусского народа и наших дедов, за безопасное будущее своих детей.

Главное, сохранить то, что у нас есть, и приумножить. Развалить все могут, а вот построить что-то – это не каждый.

Нас все устраивает, мы голосуем за светлое будущее и за то, чтобы мой внук рос в счастливой, спокойной стране, чтобы мир был. Главное – мир.

Я за это голосую, что наш Президент правильную линию ведет.