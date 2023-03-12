Литва развернула очередную кампанию по дискредитации БелАЭС. Что ответили в Минэнерго?

Очередную информационную кампанию против БелАЭС разворачивает Литва, приводя ничем не подтвержденные «пугающие» сведения о ее строительстве. В Сети появились заявления литовского Департамента госбезопасности о том, что Минск якобы скрывает информацию об инцидентах, которые случились на БелАЭС, а также о дефектах, обнаруженных в системах реакторов в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минэнерго попытки Вильнюса раздуть мнимую угрозу станции для международного сообщества назвали целенаправленной акцией по дискредитации проекта. Истерия Литвы вполне объяснима. Строительство станции в Островце – на финише. А в условиях энергокризиса, который накрыл Европу, очевидно, что нашим соседям не особо нравится энергетическая безопасность Беларуси. Что касается работы нашей атомной станции, то отдельным экспертам в Литве и не только стоит напомнить, что наш Президент неоднократно подчеркивал, что главный приоритет при строительстве – безопасность. На этом внимание Александр Лукашенко акцентировал и на прошедшем в начале этой недели совещании. Лукашенко: «Все альтернативщики, ныне беглые, обещали в случае прихода к власти закрыть атомную станцию». Подробности.