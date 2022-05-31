Игра поколений. Витебские десантники организовали «Зарницу» для школьников со всего региона
Новости Беларуси. Военное ремесло в формате соревнования. Военно-патриотическая игра «Зарница. Северный регион» собрала в Витебске семь лучших команд со всей области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это ребята, которые состоят в молодежных отрядах охраны правопорядка и уже стали победителями районных первенств. Сегодня им необходимо было преодолеть полосу препятствий, показать мастерство в спортивно-прикладном многоборье и оказать первую медицинскую помощь.
Игра поколений. Именно так называются военно-патриотические состязания «Зарница». За всю историю их существования сложились свои традиции. Обязательна – строевая подготовка. Умение действовать коллективно.
Команда из городокской средней школы № 2 – единственная из семи, в составе которой есть девчонки. Подготовку к «Зарнице» вели усердно на протяжении месяца наравне с мальчишками. Впервые на такие масштабные старты взяли свой талисман – льва.
Яна Жарова, участница военно-патриотической игры «Зарница. Северный регион»:
Это наша удача в соревнованиях. Надеемся, что мы победим в них. Мы хотим показать, что и девушки могут тоже таким заниматься. Работали мы много над этим.
Здесь важно участие, а не победа. Каждое испытание – это преодоление, в том числе и себя. Само собой – физически, а еще – эмоционально.
Даниил Мезенцев, участник военно-патриотической игры «Зарница. Северный регион»:
Впечатления довольно неоднозначные. Кажется, что победа так близка уже вот в руках – ухватишь. Но на самом деле полоса препятствий довольно сложное. Хотя это всего лишь половина. Я думаю, это ценный опыт, который поэтому так трудно дается.
Полоса препятствий, сборка автомата, оказание первой медицинской помощи. Все под пристальным вниманием военнослужащих 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. А потому, какая же «Зарница» без главного атрибута этих войск.
Виктор Пралич, корреспондент:
Один из самых сложных этапов «Зарницы» – надевание парашюта. Конкурс на время, но главное и техника. У многих здесь возникают вопросы. Парашюты ведь видят впервые.
В Витебске решили возродить любимую игру советских школьников. Подробнее здесь.
По итогам игры – лучшей стала команда Лепельского района. Но каждый из участников получил еще и неоценимый опыт в игре. Хотя, возможно, для некоторых ребят это станет частью жизни. Молодые люди признались, что хотели бы служить в воздушно-десантной бригаде.