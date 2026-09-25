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Новости по тегу #Полезные советы

Дефицит железа. Чем опасна анемия и как обнаружить первые признаки заболевания, рассказали в «Нордин»
25 сентября 2026 07:51

Дефицит железа. Чем опасна анемия и как обнаружить первые признаки заболевания, рассказали в «Нордин»

Чем отличается взятка от подарка? Адвокат объяснила
25 сентября 2026 07:42

Чем отличается взятка от подарка? Адвокат объяснила

Как упростить прохождение медосмотра для водительских прав? Собрали полезные советы
22 сентября 2026 18:15

Как упростить прохождение медосмотра для водительских прав? Собрали полезные советы

Как без стресса перевести ребенка на школьный режим сна: советы экспертов
19 сентября 2026 14:20

Как без стресса перевести ребенка на школьный режим сна: советы экспертов

Нутрициолог назвала топ-3 бобовых по содержанию белка, витаминов и микроэлементов
31 июля 2026 12:37

Нутрициолог назвала топ-3 бобовых по содержанию белка, витаминов и микроэлементов

Как найти нового друга в зрелом возрасте? Подсказки от психолога
29 июля 2026 13:03

Как найти нового друга в зрелом возрасте? Подсказки от психолога

Что нужно знать, прежде чем вступать в наследство? Адвокат о важных деталях
28 июля 2026 08:56

Что нужно знать, прежде чем вступать в наследство? Адвокат о важных деталях

Гастроэнтеролог рассказала, кому нельзя злоупотреблять черешней
21 июля 2026 09:31

Гастроэнтеролог рассказала, кому нельзя злоупотреблять черешней

Дневной сон: кому он нужен и сколько должен длиться
13 июля 2026 12:38

Дневной сон: кому он нужен и сколько должен длиться

Психолог рассказала, как подготовить ребенка к появлению младшего брата или сестры
10 июля 2026 10:59

Психолог рассказала, как подготовить ребенка к появлению младшего брата или сестры

Как мягко подготовить ребенка к школе – советы для родителей будущих первоклассников
10 июля 2026 10:40

Как мягко подготовить ребенка к школе – советы для родителей будущих первоклассников

Как повысить финансовую грамотность? Пообщались с экспертом
06 июля 2026 13:26

Как повысить финансовую грамотность? Пообщались с экспертом