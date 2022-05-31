Если слышите шум с 23 вечера до 7 утра, этого достаточно для звонка. Как разобраться с шумными соседями?

Вечеринки с ночи до утра, караоке и шумные посиделки – соседей с такими увлечениями врагу не пожелаешь. Однако часто с подобными активными жильцами приходится сосуществовать долгие годы. Разбираемся, что делать, к кому обращаться за помощью и какое наказание ожидает «голливудящих» соседей.

Александр Шалай, временно исполняющий обязанности заместителя начальника ООПП Партизанского района г.Минска:

Напоминаем, что за нарушение правил пользования жилищными помещениями предусмотрена ответственность по статье 22.12 Кодекса РБ об административных правонарушениях.

Первое, что нужно сделать, если ваш сосед зачастил с ночными мероприятиями, – поговорить лично. Испортить добрососедские отношения всегда можно, но лучше попытаться решить конфликт мирно. Если беседа не стала конструктивной и сосед продолжил свое, то нужно обращаться в ЖЭС – направлять письмо, и лучше это делать, заручившись поддержкой других соседей, дабы увеличить шансы на выигрыш дела. А пока ЖЭС будет собирать необходимые бумаги и подписи, спокойствие помогут навести сотрудники милиции.

Александр Колонович, старший участковый инспектор ООПП МОБ Партизанского РУВД г. Минска:

В милицию ежедневно поступает от 15 до 20 сообщений о шумах, которые доносятся из жилых помещений. Если вы слышите какой-либо громкий шум с 23 вечера до 7 утра, то этого достаточно для звонка по номеру 101. Любителей тусовок в жилых домах ожидает штраф от 2 до 10 базовых величин. Такая вечеринка получится дорогой и незабываемой. То же самое касается шума от ремонтных работ. Делу время, но не в выходные и праздничные дни.

Александр Шалай:

Проведение работ по переустройству или перепланировке в жилых домах в выходные или праздничные дни, создающие шум или вибрацию, а равно проведение таких работ в рабочие дни с 19 вечера до 9 часов утра, влекут наложение штрафа от 4 до 10 базовых величин. А на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – от 5 до 25 базовых величин.