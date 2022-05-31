Если слышите шум с 23 вечера до 7 утра, этого достаточно для звонка. Как разобраться с шумными соседями?
Вечеринки с ночи до утра, караоке и шумные посиделки – соседей с такими увлечениями врагу не пожелаешь. Однако часто с подобными активными жильцами приходится сосуществовать долгие годы. Разбираемся, что делать, к кому обращаться за помощью и какое наказание ожидает «голливудящих» соседей.
Александр Шалай, временно исполняющий обязанности заместителя начальника ООПП Партизанского района г.Минска:
Напоминаем, что за нарушение правил пользования жилищными помещениями предусмотрена ответственность по статье 22.12 Кодекса РБ об административных правонарушениях.
Первое, что нужно сделать, если ваш сосед зачастил с ночными мероприятиями, – поговорить лично. Испортить добрососедские отношения всегда можно, но лучше попытаться решить конфликт мирно. Если беседа не стала конструктивной и сосед продолжил свое, то нужно обращаться в ЖЭС – направлять письмо, и лучше это делать, заручившись поддержкой других соседей, дабы увеличить шансы на выигрыш дела. А пока ЖЭС будет собирать необходимые бумаги и подписи, спокойствие помогут навести сотрудники милиции.
Александр Колонович, старший участковый инспектор ООПП МОБ Партизанского РУВД г. Минска:
В милицию ежедневно поступает от 15 до 20 сообщений о шумах, которые доносятся из жилых помещений.
Если вы слышите какой-либо громкий шум с 23 вечера до 7 утра, то этого достаточно для звонка по номеру 101. Любителей тусовок в жилых домах ожидает штраф от 2 до 10 базовых величин. Такая вечеринка получится дорогой и незабываемой. То же самое касается шума от ремонтных работ. Делу время, но не в выходные и праздничные дни.
Александр Шалай:
Проведение работ по переустройству или перепланировке в жилых домах в выходные или праздничные дни, создающие шум или вибрацию, а равно проведение таких работ в рабочие дни с 19 вечера до 9 часов утра, влекут наложение штрафа от 4 до 10 базовых величин. А на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – от 5 до 25 базовых величин.
Стоить помнить, что быть хорошим соседом – это тоже непросто. Важно не нарушать личное пространство и распорядок дня сожителей. Кроме шумных вечеринок и ремонтов по воскресным дням, не стоит захламлять лестничные клетки, превращать квартиру в приют для животных, курить на площадке и оставлять авторские рисунки на стенах. В общем, соблюдать писаные и неписаные законы.