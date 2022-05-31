Депутат: закон «Об обращениях граждан и юридических лиц» – уникальный документ, аналогов которому нет в западных странах

Новости Беларуси. Эффективнее решать проблемы белорусов планируется с помощью единой системы учета и обработки обращений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как показывает практика, число электронных писем значительно возросло, а чтобы рассмотреть каждый вопрос еще оперативнее, необходимы правовые корректировки.
Белорусские депутаты 31 мая приняли законопроект об обращениях граждан и юрлиц во втором чтении. Документ дополнен новациями, закрепляющими правовые основы работы единой информационной системы учета и обработки. Кроме того, проект закона обновили положениями о праве на аудио- и видеозапись, кино- и фотосъемку с согласия тех, кто проводит личный прием граждан.
Наталья Тарасенко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Закон «Об обращениях граждан и юридических лиц» – это в своем роде уникальный документ, аналогов которому не существует в западных странах. Предлагается, чтобы электронные обращения вносились через государственную единую (интегрированную) республиканскую информационную систему учета и обработки обращений граждан. Таким образом они будут поступать в государственные органы и организации.
Всего на заседании 8-й сессии Палаты представителей были рассмотрены 12 вопросов. Среди них законопроект о правовой охране объектов интеллектуальной собственности, об обращениях с отходами. Ратифицирован ряд международных договоров.
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