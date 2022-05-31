Депутат: закон «Об обращениях граждан и юридических лиц» – уникальный документ, аналогов которому нет в западных странах

Новости Беларуси. Эффективнее решать проблемы белорусов планируется с помощью единой системы учета и обработки обращений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как показывает практика, число электронных писем значительно возросло, а чтобы рассмотреть каждый вопрос еще оперативнее, необходимы правовые корректировки.

Белорусские депутаты 31 мая приняли законопроект об обращениях граждан и юрлиц во втором чтении. Документ дополнен новациями, закрепляющими правовые основы работы единой информационной системы учета и обработки. Кроме того, проект закона обновили положениями о праве на аудио- и видеозапись, кино- и фотосъемку с согласия тех, кто проводит личный прием граждан.