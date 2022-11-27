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Рассортировать и обработать. Как подготовить черенки к хранению на зиму?

27 ноября 2022 07:12
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Как бы ни хотелось отдать весь декабрь под поиск подарков близким и продумывание новогоднего меню, остаются и менее праздничные хлопоты.

Позаботились ли вы о черенках? Поговорим о первых садовых делах в декабре подробнее.

Пока не наступили сильные морозы, подготовьте черенки семечковых и косточковых культур для весенней прививки, рассказали в программе «Плюс-минус». Рассортируйте черенки, собрав каждую разновидность в отдельный пучок, и подпишите их.

Рассортировать и обработать. Как подготовить черенки к хранению на зиму?-1

Затем уложите в ящик с влажным песком и отнесите в подвал, погреб либо положите в холодильник. Периодически осматривайте отправленные на хранение побеги. При обнаружении на них плесени немедленно промойте чистой водой, а в слишком запущенном случае – светло-розовым раствором марганцовки. Затем погрузите черенки в 5%-ный раствор железного купороса на несколько секунд, после этого просушите их и верните в место хранения. Обязательно систематически повторяйте осмотр.

Рассортировать и обработать. Как подготовить черенки к хранению на зиму?-4

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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