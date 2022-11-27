Рассортировать и обработать. Как подготовить черенки к хранению на зиму?

Как бы ни хотелось отдать весь декабрь под поиск подарков близким и продумывание новогоднего меню, остаются и менее праздничные хлопоты.

Позаботились ли вы о черенках? Поговорим о первых садовых делах в декабре подробнее.

Пока не наступили сильные морозы, подготовьте черенки семечковых и косточковых культур для весенней прививки, рассказали в программе «Плюс-минус». Рассортируйте черенки, собрав каждую разновидность в отдельный пучок, и подпишите их.