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300 фур «живут» в маленькой деревне. Что сейчас происходит на границе с ЕС?

26 ноября 2022 19:35
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Новости Беларуси. Контрольные службы сопредельных европейских стран продолжают создавать напряженность на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неритмичная работа приводит к образованию автомобильных очередей перед пунктами пропуска. В общей сложности выезда в Евросоюз, по информации Госпогранкомитета, ожидают порядка 3 900 грузовиков. Вслед за литовским и польским направлениями обостряется ситуация на белорусско-латвийской границе.  

Репортаж Виктора Пралича.  

300 фур «живут» в маленькой деревне. Что сейчас происходит на границе с ЕС?-1

Виктор Пралич, корреспондент:  
На территории Витебской области находится два международных пункта пропуска на границе с Латвией – «Григоровщина» и «Урбаны». Каждый из них способен за сутки пропускать до 200 грузовых автомобилей в страны Евросоюза.  

300 фур «живут» в маленькой деревне. Что сейчас происходит на границе с ЕС?-3

По номерам большегрузов можно изучать географию. Она здесь широка: само собой, Россия, а еще Казахстан, Киргизия, Эстония. Страны ЕС – конечная точка маршрута. А вот когда они прибудут в пункт назначения, сложно предположить даже опытным водителям.  

300 фур «живут» в маленькой деревне. Что сейчас происходит на границе с ЕС?-5

Среди ночи, в 12 часов ночи приехали. Стоим уже третий день. Латвийская сторона медленно работает.  

300 фур «живут» в маленькой деревне. Что сейчас происходит на границе с ЕС?-7

А это уже деревня Урбаны. Население не больше 150 жителей официально. Неофициально – в три раза больше. Квартал из фур здесь вырос давно на каждом минимально удобном для парковки месте. А это около 300 автомобилей.  

300 фур «живут» в маленькой деревне. Что сейчас происходит на границе с ЕС?-9

Владислав, водитель-международник:  
А виноват водитель. А виноват водитель в чем? В этих условиях… Их нет. Туалета нет, душа нет, общепита никакого нет. Каким образом выживать? «Вы должны». Что мы должны? Мы также работаем, зарабатываем какие-то деньги, чтобы содержать семьи.  

300 фур «живут» в маленькой деревне. Что сейчас происходит на границе с ЕС?-11

Денис Рублевский родом из Бреста. В профессии дальнобойщика новичок – всего лишь три месяца. А вот среди коллег, ожидающих выезда из Беларуси в «Урбанах», старожил. Он здесь пятые сутки.  

300 фур «живут» в маленькой деревне. Что сейчас происходит на границе с ЕС?-13

Денис Рублевский, водитель-международник:  
Я заехал сюда на перецеп, то есть четыре дня назад. Человек выезжал с другой границы на Латвию. Он уже вернулся в Литву, загрузился, сутки отстоял отдыха своего положенного, вернулся назад. И он уже здесь. Это можно съездить во Францию и обратно в Литву, я думаю, хватит вернуться. За четыре дня.  

300 фур «живут» в маленькой деревне. Что сейчас происходит на границе с ЕС?-15

На данный момент наша сторона прикладывает все усилия, чтобы максимально ускорить разрешение транспортного коллапса. Сейчас конец года, что называется сезон закрытия контрактных обязательств. Но, похоже, их срыв – а это в первую очередь финансовые убытки – латвийскую сторону мало интересуют.  

«На границе стою в пробке». Более 300 грузовиков скопилось в пункте пропуска «Урбаны» на выезд в ЕС.  

300 фур «живут» в маленькой деревне. Что сейчас происходит на границе с ЕС?-17

Ситуация с проблемным пересечением границ сейчас накалена не только в «Урбанах». Своего зеленого сигнала ждут сотни водителей на пунктах пропуска по контуру границ с ЕС. В «Каменном Логе» эта цифра приближается к 1 000.  

# Государственная граница Беларуси # Виктор Пралич

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