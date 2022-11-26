300 фур «живут» в маленькой деревне. Что сейчас происходит на границе с ЕС?

Новости Беларуси. Контрольные службы сопредельных европейских стран продолжают создавать напряженность на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неритмичная работа приводит к образованию автомобильных очередей перед пунктами пропуска. В общей сложности выезда в Евросоюз, по информации Госпогранкомитета, ожидают порядка 3 900 грузовиков. Вслед за литовским и польским направлениями обостряется ситуация на белорусско-латвийской границе. Репортаж Виктора Пралича.

Виктор Пралич, корреспондент:

На территории Витебской области находится два международных пункта пропуска на границе с Латвией – «Григоровщина» и «Урбаны». Каждый из них способен за сутки пропускать до 200 грузовых автомобилей в страны Евросоюза.

По номерам большегрузов можно изучать географию. Она здесь широка: само собой, Россия, а еще Казахстан, Киргизия, Эстония. Страны ЕС – конечная точка маршрута. А вот когда они прибудут в пункт назначения, сложно предположить даже опытным водителям.

Среди ночи, в 12 часов ночи приехали. Стоим уже третий день. Латвийская сторона медленно работает.

А это уже деревня Урбаны. Население не больше 150 жителей официально. Неофициально – в три раза больше. Квартал из фур здесь вырос давно на каждом минимально удобном для парковки месте. А это около 300 автомобилей.

Владислав, водитель-международник:

А виноват водитель. А виноват водитель в чем? В этих условиях… Их нет. Туалета нет, душа нет, общепита никакого нет. Каким образом выживать? «Вы должны». Что мы должны? Мы также работаем, зарабатываем какие-то деньги, чтобы содержать семьи.

Денис Рублевский родом из Бреста. В профессии дальнобойщика новичок – всего лишь три месяца. А вот среди коллег, ожидающих выезда из Беларуси в «Урбанах», старожил. Он здесь пятые сутки.

Денис Рублевский, водитель-международник:

Я заехал сюда на перецеп, то есть четыре дня назад. Человек выезжал с другой границы на Латвию. Он уже вернулся в Литву, загрузился, сутки отстоял отдыха своего положенного, вернулся назад. И он уже здесь. Это можно съездить во Францию и обратно в Литву, я думаю, хватит вернуться. За четыре дня.

На данный момент наша сторона прикладывает все усилия, чтобы максимально ускорить разрешение транспортного коллапса. Сейчас конец года, что называется сезон закрытия контрактных обязательств. Но, похоже, их срыв – а это в первую очередь финансовые убытки – латвийскую сторону мало интересуют. «На границе стою в пробке». Более 300 грузовиков скопилось в пункте пропуска «Урбаны» на выезд в ЕС.