Народные приметы на начало декабря. На какие капризы погоды стоит обратить внимание?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 28 ноября – Гурьев день. На Гурия люди уделяли много внимания лошадям, рассказали в программе «Плюс-минус». Говорили, что если на Гурия ляжет снег, то пролежит до половодья.

29 ноября – Матвеев день. Если в этот день случалась оттепель (что было довольно частым явлением), люди шутили: «На Матвея зима потеет: в белой шубе явилась, на ноябрь понадеялась».