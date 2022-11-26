Народные приметы на начало декабря. На какие капризы погоды стоит обратить внимание?
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 28 ноября – Гурьев день. На Гурия люди уделяли много внимания лошадям, рассказали в программе «Плюс-минус». Говорили, что если на Гурия ляжет снег, то пролежит до половодья.
29 ноября – Матвеев день. Если в этот день случалась оттепель (что было довольно частым явлением), люди шутили: «На Матвея зима потеет: в белой шубе явилась, на ноябрь понадеялась».
30 ноября – Григорий Зимоуказатель. На приближающиеся холода указывала низкая температура в этот день. Подмечали: «Каков Григорий – такова и зима».
1 декабря – Платон и Роман Зимоуказатели. По их дню судили о том, какой будет начинающаяся зима. Если в течение дня случалась перемена погоды, то это означало, что и зимой будет перелом.
2 декабря – Авдей Радетель. На Авдея опасались выходить на улицу. «Метель дорогу перенимает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет», – говорили люди.
3 декабря – день Прокла. К этому времени окончательно устанавливалась зимняя санная дорога. «До Прокла не жди от дороги прока», – говорили на Руси. Иногда по погоде в этот день судили обо всем июне. Если на Прокла пел снегирь, а сорока пряталась под стреху, это предвещало скорую вьюгу.
До -10°C и много снега обещают белорусские синоптики. Подробный прогноз по областям смотрите здесь.