Александр Лукашенко: «Это наказание, принятое судом. Ну так надо исполнять решения судов»

Новости Беларуси. Взыскать задолженность перед бюджетом по исполнительным производствам необходимо до конца года. Такое поручение 21 апреля дал Александр Лукашенко во время встречи с министром юстиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сергей Хоменко возглавляет ведомство полгода. Потому сегодняшняя встреча – это еще и оценка работы чиновника.

При назначении на должность глава государства отмечал, что у министра не будет права на ошибку, также была поставлена задача усовершенствовать управленческую деятельность в юридической сфере. И среди основных моментов – наведение порядка в адвокатуре и организация доступности юридической помощи. Цены на услуги профильных специалистов не должны быть заоблачными, а их работа должна основываться исключительно на нормах закона. Отметим, сегодня в стране порядка 2 000 адвокатов и около 1 700 лиц, оказывающих юруслуги на основании лицензии.

Во внимании Президента сегодня и вопрос, связанный с работой органов принудительного исполнения. К их деятельности не должно быть нареканий. Президентом поручено оперативно решить вопрос с задолженностью перед бюджетом. Обсудили сегодня и нормотворческую деятельность. С принятием поправок в Конституцию предстоит проделать большую работу по корректировке законодательной базы. Александр Лукашенко нацеливает не затягивать с этим процессом. Глава государства поинтересовался, как видят эту работу в Министерстве юстиции и когда планируют ее начать?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Естественно, мы должны были давно посчитать, сколько нам надо изменений, дополнение, сколько законов принять в развитие той Конституции, которая сегодня действует и принята на референдуме. Эту работу надо немедленно разворачивать. Вам обоим придется этим заниматься прежде всего. Мы все будем к этому процессу причастны, потому что нормотворчество не может зависеть только от двух человек или же двух ведомств. Это исключено. Вся страна должна заниматься этими процессами. Два года пролетят очень быстро. Надо основные законы принимать сейчас.

Минюст у нас в том числе контролирует работу адвокатуры, я надеюсь, что и управлять будет процессами, связанными с адвокатурой. И нотариат. Почему я так активно вмешивался и вмешиваюсь и контролирую работу адвокатуры и нотариата. Там некоторые хотели что-то поиметь прежде всего для себя. Адвокатура должна быть под контролем, но должна действовать по закону и должна быть настоящей адвокатурой. Адвокат должен выполнять свои функции, не боясь ничего, но в то же время мы должны понимать, что это государственный человек. Его действия должны быть основаны на нормах закона. Судебные исполнители всего ничего изымают принятые решения по материальным взысканиям. Поэтому задолженность в бюджет должна быть железобетонно исполнена. Это наказание, принятое судом. Ну так надо исполнять решения судов.