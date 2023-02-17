Ян Осин о России: у нас не только некоторые артисты испугались, но и среди чиновников есть такие люди

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. В гостях политический обозреватель СТВ Евгений Пустовой, а также певец, композитор, заслуженный артист России Ян Осин. Обсудим с экспертами самые актуальные темы. Есть у нас есть чиновники, которые боятся слова «война». Григорий Азаренок, СТВ:

Как получилось такое замечательное произведение? Как вышло, мне сбросили, и я каждый день слушаю. Спасибо вам огромное! Как вы пришли к такой песне?

Ян Осин, певец, композитор, заслуженный артист России:

Очень приятно было услышать в вашем предыдущем обсуждении мой родной город Псков, я там родился и вырос. И граница наших славянских стран делает нас ближе к Беларуси. И это хорошо, потому что мы в едином государстве. Артисты, кто-то любит рассказывать о своем творчестве, кто-то не очень, но я всегда горжусь своими друзьями, потому что я не только сам песни пишу, но и есть такие люди, которые предлагают к исполнению замечательные произведения. И конечно, мы приложили достаточно много усилий, чтобы сделать песню в первоначальной версии, до того как она сейчас звучит. Мне очень радостно, что отзывы простых людей, которые приходят в YouTube. Я читаю все комментарии, по возможности отвечаю на них. Мне очень нравится, что люди поняли, что это сделано от сердца и от души, что это не показной, как сейчас говорят, квасной патриотизм. Любой желающий может зайти на мой канал и посмотреть, с каких времен я пою и выкладываю песни такого содержания. Современные песни, которые пели наши деды и прадеды из нашего замечательного советского прошлого, потому что я сам на них вырос. Мое сознание было сформировано как раз таким отношением к Родине, истории, к нашим великим предкам и их победам. И конечно, приятно, что я пою ее на концертах, недавно на стриме «Народного фронта» была премьера. Единственное, что меня удручает, что есть у нас чиновники, очень высоко сидящие, которые боятся слова «война». Недавно мой очень высокопоставленный товарищ, коллега, соратник порекомендовал мою песню на концерт, который пройдет в «Лужниках» 22 числа. Так вот, ему пришел ответ, что слово «война» нельзя использовать. У нас идет спецоперация. То есть, как сказал Дмитрий Песков, у нас не только некоторые артисты не разобрались, испугались, уехали, у нас и среди чиновников, очень высоко сидящих, есть такие люди. Я очень надеюсь, что 21 числа наш президент Владимир Владимирович Путин озвучит свое послание. И я очень надеюсь, что там будут формулировки, которые эти ограничения уберут. Бывает и такое. YouTube тоже начинает подключаться – минусует просмотры

Кстати, YouTube тоже начинает подключаться, минусует просмотры. Не знаю, как они это делают, в ручном режиме, наверное, но я иногда отслеживаю. Даже стал делать скрины. Смотришь: уже минус тысяча, минус полторы. Думаешь: как это так, должно прибавляться... Но самое главное, что простых людей не проведешь. Те отзывы, которые я читаю: и своих знакомых, и совершенно незнакомых людей, и на своем канале, и в других местах, которые публикую, репостят эту песню, мне очень приятно. Поэтому спасибо вам, что говорите, что каждый день слушаете. Несмотря на то, что много с ней работали (несколько месяцев), мне самому нравится. И я считаю, что если песня от души спета и сделана, если так можно сказать про всю работу (трек, видеоклип), то она доходит до сердец и душ слушателей, которые смотрят и видят ее. Григорий Азаренок:

Вы говорите, что народную любовь песня снискала. Это безусловно так. Я уже много-много отзывов слышал от самых разных людей. Но народная любовь – это одно, а вы понимаете, что вы теперь навсегда нерукопожатны у светлолицей публики. Как вы это переживете? В высшие дома, салоны вход закрыт навсегда. Либеральная тусовка все эти годы делала максимум, чтобы не пускать людей, подобных мне, на сцену Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

На Евровидение не пригласят вас.