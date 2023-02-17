«Я не стесняюсь!» Телеведущая Екатерина Забенько призналась, что делала липосакцию и подтяжку век

Почему все больше людей по всему миру недовольны своим отражением в зеркале и идут на разного рода манипуляции, порой не самые безопасные? Об этом рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. И мать родная не узнает! Показываем знаменитостей, которые до ужаса изменились после неудачной пластики – подробности.

Екатерина Забенько, телеведущая:

Когда ты выглядишь уверенно, когда ты себе нравишься, ты будешь намного успешнее в жизни, в работе, в общении с людьми, в своем карьерном росте. Внешность напрямую влияет на то, какое качество жизни у человека. Актрисы, певицы, телеведущие, модели – каждый недостаток на виду, таблоиды то и дело обсуждают несовершенства их внешности, а зрители критикуют за морщины и поплывшую фигуру. Ничего не укрывается от пытливого взгляда поклонников. А потому многие звезды без долгих раздумий спешат в клиники.

Екатерина Забенько:

Я сделала блефаропластику. Такая проблема у меня была с детства, то есть у меня было немножко нависшее веко. Я работаю в кадре, у меня очень много крупных планов, и это нависшее веко мешало. Оно мешало макияжу, открытости взгляда в кадр. В конце концов, зрители нас во многом воспринимают по глазам. Это очень важно. Это элемент коммуникации со зрителем, поэтому глазам ничего не должно мешать. Ведущую Екатерину Забенько знает в лицо вся страна. Однако, по уверениям теледивы, менять это самое лицо она начала не так давно. Отработав в кадре 20 с лишним лет, Екатерина все же решила пойти по пути коллег из соседних стран и немного «помолодеть». Ничего предосудительного в этом ведущая не видит. Ведь работа в кадре ко многому обязывает.

Екатерина Забенько:

Я не стесняюсь, правда. Мне кажется, прошли те времена, когда женщины должны были замалчивать, что они делают какие-то косметические процедуры, уколы красоты, физиотерапевтические процедуры. А что тут скрывать? Каждый борется за свою красоту, за свою молодость, внешность, за то, как ты выглядишь в кадре – в моем случае, всеми возможными способами. И кто выбил свою возможность хорошо выглядеть, тот молодец. Сегодня подтянуть овал лица или увеличить грудь вполне себе по карману не только звезде. Еще лет 30 назад подобные процедуры считались роскошью. Екатерина Забенько:

Любая пластика должна быть взвешенной, только в том случае, если вы не можете смириться с этой проблемой. Это комплекс с детства, который вам всю жизнь мешал развиваться, стопорил во всем. Либо это для людей, которые работают в кадре, на публику, которым нужно выглядеть эстетично.

Гены управляют распределением жировых клеток в теле точно так же, как цветом глаз и волос. Это значит, что от определенной части жировых отложений не спасут ни диета, ни тренировки. Именно тогда на помощь приходит липосакция. Екатерина Забенько:

Я шла на липосакцию. Наверное, моя особенность, что я никогда не читаю в интернете, не смотрю, что пишут об этом. Это, с одной стороны, меня спасает, потому что я более смело иду на какие-то радикальные изменения в себе. А с другой стороны, когда все произошло, я не ожидала, что это будет так болезненно, сложно, что более серьезная реабилитация. Лучше все-таки ознакомиться и понимать, на что ты идешь. Кстати, по времени это одна из самых продолжительных и сложных операций. В то время как на маммопластику уходит минут 40, во время липосакции врачу приходится провести возле стола несколько часов.

Екатерина Забенько:

У меня была поздняя беременность, большой живот. У меня крупный мальчик, 4 310. Я сама очень мелкая по росту и телосложению. Конечно же, это живот не мог не дать о себе знать после того, как я родила. Мне удалось самостоятельно похудеть после беременности на 23 килограмма, но живот все равно оставался. Это неприятно. Я хочу смотреть на себя и нравиться. Тем временем хирурги призывают не выстраиваться в очереди и прислушаться не к общественному мнению, а к собственному организму.