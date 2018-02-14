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Ралли «Дакар 2018», фильмы «Движение вверх» и «Форма воды». Что чаще всего искали белорусы в интернете в январе

14 февраля 2018 07:23
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Что белорусы чаще всего искали в интернете в январе? Яндекс изучил наши интернет-запросы – это Колядки, гадания, поздравления с различными праздниками, печальная информация, например, о Михаиле Державине, Людмиле Сенчиной, Владимире Высоцком. Базовая величина интересовала наш народ. Конечно же, в топе были и спортивные события.   

Ралли «Дакар 2018», фильмы «Движение вверх» и «Форма воды». Что чаще всего искали белорусы в интернете в январе-1

  

Особое внимание заслужили: ралли «Дакар-2018», теннисный турнир Australian Open-2018, Чемпионат Европы по гандболу среди мужчин 2018 года и, конечно, многие искали в поисковой системе интересные фильмы. Среди лидеров запросов – «Движение вверх», «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти», «Форма воды».  

Подробности – в видеоматериале.   

# общество # Интернет # Фотофакт # Юлия Шпилевская # Юрий Царёв # общество

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