Ралли «Дакар 2018», фильмы «Движение вверх» и «Форма воды». Что чаще всего искали белорусы в интернете в январе

Что белорусы чаще всего искали в интернете в январе? Яндекс изучил наши интернет-запросы – это Колядки, гадания, поздравления с различными праздниками, печальная информация, например, о Михаиле Державине, Людмиле Сенчиной, Владимире Высоцком. Базовая величина интересовала наш народ. Конечно же, в топе были и спортивные события.
Особое внимание заслужили: ралли «Дакар-2018», теннисный турнир Australian Open-2018, Чемпионат Европы по гандболу среди мужчин 2018 года и, конечно, многие искали в поисковой системе интересные фильмы. Среди лидеров запросов – «Движение вверх», «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти», «Форма воды».
Подробности – в видеоматериале.