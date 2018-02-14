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«Любой настоящий мужчина любит новости с цветом хаки». Евгений Пустовой получил награду за репортаж о «Запад-2017»

14 февраля 2018 07:01
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Новости Беларуси. Лучших журналистов, освещающих армейские будни, выбрали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Любой настоящий мужчина любит новости с цветом хаки». Евгений Пустовой получил награду за репортаж о «Запад-2017»-1

Торжественная церемония прошла в Центральном доме офицеров. Одну из наград получил и телеканал СТВ. Наш коллега Евгений Пустовой стал победителем в номинации «Профессионализм и журналистское мастерство» за подготовку репортажа об учении «Запад-2017».

«Любой настоящий мужчина любит новости с цветом хаки». Евгений Пустовой получил награду за репортаж о «Запад-2017»-4

«Любой настоящий мужчина любит новости с цветом хаки». Евгений Пустовой получил награду за репортаж о «Запад-2017»-6

Евгений Пустовой, журналист телеканала «Столичное телевидение»:
Любой настоящий мужчина любит оружие, камуфляж, новости с цветом хаки. Это такой институт государственной власти – армия, который всегда интересует зрителей, там всегда есть что-то интересное. Армия – это гарант суверенитета нашего государства, поэтому надо говорить о том, как она нас защищает, как она готова выполнить любые задачи, которые время потребует.

«Любой настоящий мужчина любит новости с цветом хаки». Евгений Пустовой получил награду за репортаж о «Запад-2017»-9

Конкурс был приурочен к 100-летию Вооруженных сил. В нем приняли участие лучшие журналисты различных средств массовой информации: телеканалов и радиостанций, газет и информационных агентств. Всего на творческий конкурс было подано более сотни работ.
 

# общество # Фотофакт # Госнаграды # Евгений Пустовой

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