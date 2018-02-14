«Любой настоящий мужчина любит новости с цветом хаки». Евгений Пустовой получил награду за репортаж о «Запад-2017»

Новости Беларуси. Лучших журналистов, освещающих армейские будни, выбрали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония прошла в Центральном доме офицеров. Одну из наград получил и телеканал СТВ. Наш коллега Евгений Пустовой стал победителем в номинации «Профессионализм и журналистское мастерство» за подготовку репортажа об учении «Запад-2017».

Евгений Пустовой, журналист телеканала «Столичное телевидение»:

Любой настоящий мужчина любит оружие, камуфляж, новости с цветом хаки. Это такой институт государственной власти – армия, который всегда интересует зрителей, там всегда есть что-то интересное. Армия – это гарант суверенитета нашего государства, поэтому надо говорить о том, как она нас защищает, как она готова выполнить любые задачи, которые время потребует.