Регистрационный отдел ГАИ на Серова возобновил работу
Новости Беларуси. Его закрыли несколько месяцев назад в связи с прокладкой линии метро, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Причина – уважительная, но для владельцев транспортных средств это вызвало массу неудобств. В ГАИ учли это – отдел работает снова. Правда, здесь осматривают только легковой транспорт и мотоциклы.
Владимир Шавлюкевич, ведущий инженер по транспорту межрайонного регистрационного отдела ГИА ГУВД Мингорисполкома:
Сегодня люди обращались. Хоть сегодня и первый день, принято порядка 35 материалов.
В ГАИ просят учесть: строительные работы на Серова продолжаются, проезд затруднен. Примите к сведению данную информацию, выбирая этот регистрационный отдел.