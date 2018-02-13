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Регистрационный отдел ГАИ на Серова возобновил работу

13 февраля 2018 23:38
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Новости Беларуси. Его закрыли несколько месяцев назад в связи с прокладкой линии метро, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Причина – уважительная, но для владельцев транспортных средств это вызвало массу неудобств. В ГАИ учли это – отдел работает снова. Правда, здесь осматривают только легковой транспорт и мотоциклы. 

Регистрационный отдел ГАИ на Серова возобновил работу-1

 

Владимир Шавлюкевич, ведущий инженер по транспорту межрайонного регистрационного отдела ГИА ГУВД Мингорисполкома: 
Сегодня люди обращались. Хоть сегодня и первый день, принято порядка 35 материалов. 

Регистрационный отдел ГАИ на Серова возобновил работу-4

 

В ГАИ просят учесть: строительные работы на Серова продолжаются, проезд затруднен. Примите к сведению данную информацию, выбирая этот регистрационный отдел. 

# общество # Фотофакт # ГАИ # Владимир Шавлюкевич

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