Регистрационный отдел ГАИ на Серова возобновил работу

Новости Беларуси. Его закрыли несколько месяцев назад в связи с прокладкой линии метро, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Причина – уважительная, но для владельцев транспортных средств это вызвало массу неудобств. В ГАИ учли это – отдел работает снова. Правда, здесь осматривают только легковой транспорт и мотоциклы.