Эта операция длилась 14 часов! Врач-онколог о том, как спасли жизнь пациенту с опухолевым тромбом

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова. Ольга Коршун, ведущая:

Какая самая длительная операция на вашей памяти, в которой вы участвовали?

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

Это действительно было очень долго, около 14 часов. Ольга Коршун:

14 часов в операционной? Сергей Поляков:

Мы выходили попить кофе. Это была совместная операция с кардиохирургами. Очень длительно. Был сложный опухолевый тромб, который проникал прямо в сердце. Там был кардиохирургический этап, наш, онкологический. Один этап переходил в другой, потом в третий и так далее. В общей сложности это было долго. Ольга Коршун:

Как операция закончилась? Сергей Поляков:

Слава богу, все хорошо.

Ольга Коршун:

А вы считали, сколько за свою деятельность провели операций? Сергей Поляков:

Нет. Ольга Коршун:

Это тысячи, миллионы? Сергей Поляков:

Не миллионы, конечно, но это тысячи. Ольга Коршун:

Идем в операционную. Вы готовы?

Сергей Поляков:

Я готов. Это называется резекция почки. Лапароскопическая резекция, когда удаляется только опухоль, а почка при этом сохраняется. Ольга Коршун:

Это минимальное вмешательство? Сергей Поляков:

Это малоинвазивное вмешательство. Вообще, в онкологии раньше было очень много табу, теперь их стало гораздо меньше. В том числе эндоскопическая, лапароскопическая хирургия получила очень активное развитие. При резекции почки процентов 70 выполняем, используя только эндоскопические методики. Ольга Коршун:

Сколько операций в год проводится в РНПЦ?