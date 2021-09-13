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Эта операция длилась 14 часов! Врач-онколог о том, как спасли жизнь пациенту с опухолевым тромбом

13 сентября 2021 09:05
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова.

Ольга Коршун, ведущая:
Какая самая длительная операция на вашей памяти, в которой вы участвовали?

Эта операция длилась 14 часов! Врач-онколог о том, как спасли жизнь пациенту с опухолевым тромбом-1

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:
Это действительно было очень долго, около 14 часов.

Ольга Коршун:
14 часов в операционной?

Сергей Поляков:
Мы выходили попить кофе. Это была совместная операция с кардиохирургами. Очень длительно. Был сложный опухолевый тромб, который проникал прямо в сердце. Там был кардиохирургический этап, наш, онкологический. Один этап переходил в другой, потом в третий и так далее. В общей сложности это было долго.

Ольга Коршун:
Как операция закончилась?

Сергей Поляков:
Слава богу, все хорошо.

Эта операция длилась 14 часов! Врач-онколог о том, как спасли жизнь пациенту с опухолевым тромбом-4

Ольга Коршун:
А вы считали, сколько за свою деятельность провели операций?

Сергей Поляков:
Нет.

Ольга Коршун:
Это тысячи, миллионы?

Сергей Поляков:
Не миллионы, конечно, но это тысячи.

Ольга Коршун:
Идем в операционную. Вы готовы?

Эта операция длилась 14 часов! Врач-онколог о том, как спасли жизнь пациенту с опухолевым тромбом-7

Сергей Поляков:
Я готов. Это называется резекция почки. Лапароскопическая резекция, когда удаляется только опухоль, а почка при этом сохраняется.

Ольга Коршун:
Это минимальное вмешательство?

Сергей Поляков:
Это малоинвазивное вмешательство. Вообще, в онкологии раньше было очень много табу, теперь их стало гораздо меньше. В том числе эндоскопическая, лапароскопическая хирургия получила очень активное развитие. При резекции почки процентов 70 выполняем, используя только эндоскопические методики.

Ольга Коршун:
Сколько операций в год проводится в РНПЦ?

Эта операция длилась 14 часов! Врач-онколог о том, как спасли жизнь пациенту с опухолевым тромбом-10

Сергей Поляков:
В РНПЦ проводится порядка 10 тысяч операций в год.

Ольга Коршун:
Какие они по сложности?

Сергей Поляков:
Более 50 % – это операции сложные и высокотехнологичные, то есть это те критерии, которым соответствуют более сложные операции при не очень простых случаях. Чаще всего это, к сожалению, запущенные случаи.

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# Медицина # общество # Сергей Поляков # Ольга Коршун # Фотофакт

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