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В чём причина судорог и как самостоятельно от них избавиться? Рассказывают врачи

13 сентября 2021 08:01
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Они могут застать врасплох любого посреди дня и ночи. Спазм, боль, невозможность пошелохнуться – их основные симптомы. Почему же возникают судороги и как с ними бороться? Узнаем.

В чём причина судорог и как самостоятельно от них избавиться? Рассказывают врачи-1

Алексей Булка, врач-невролог первой категории:
Судорога – это ситуация, когда мышца по какой-либо причине, из-за болезни или нормального перенапряжения, сократилась и не может расслабиться.

В чём причина судорог и как самостоятельно от них избавиться? Рассказывают врачи-4

Александр Вербовиков, врач-терапевт высшей категории:
Группы мышц, которые чаще всего подвержены судорогам, – это икроножные, также передняя и задняя поверхность бедра, довольно часто бывают судороги в мышцах запястья, кисти, плечевого пояса.

В чём причина судорог и как самостоятельно от них избавиться? Рассказывают врачи-7

Стресс, остеохондроз, варикоз, высокая температура тела – причин возникновения судорог множество. Чтобы подобрать верную методику лечения, стоит разобраться в проблеме.

В чём причина судорог и как самостоятельно от них избавиться? Рассказывают врачи-10

Алеся Пастушенко, врач общей практики, заведующий отделением общей врачебной практики №3 1-ой центральной районной клинической поликлиники Центрального района г. Минска:
Чаще всего это бывает после либо во время посещения тренажерного зала, когда происходит растяжение мышц, их микротравмы. При заживлении происходит не только болезненность, но и мышечный спазм. Это бывает при ношении неудобной обуви, например, непривычно высокий каблук. Также судороги могут возникать при неудобном положении тела, например, во время сна либо при работе за компьютером

В чём причина судорог и как самостоятельно от них избавиться? Рассказывают врачи-13

Если спазмы возникают ежедневно, приносят невыносимую продолжительную боль и даже отечность, необходимо срочно обратиться к врачу. А вот с редкими судорогами можно бороться самостоятельно.

В чём причина судорог и как самостоятельно от них избавиться? Рассказывают врачи-16

Алеся Пастушенко:
Рекомендуется присесть, выпрямить нижнюю конечность и потянуть носок на себя. Также это может сопровождаться проведением легкого массажа либо применением компрессов, согревающих или охлаждающих.

В чём причина судорог и как самостоятельно от них избавиться? Рассказывают врачи-19

Александр Вербовиков:
Мы можем прибегать, если это действительно большая боль, к нестероидным противовоспалительным препаратам, то есть обезболивающим. Судороги, которые возникают после физического перенапряжения – длительной ходьбы, большой тренировки – требуют приема большого количества жидкости. Если мы говорим про судороги, которые возникают на фоне неудобной обуви, то здесь и самомассаж, и обезболивающие препараты могут помочь.

В чём причина судорог и как самостоятельно от них избавиться? Рассказывают врачи-22

Чтобы избежать судорог, следует заранее заняться их профилактикой. Будут полезны витамины группы В, D, а также магний, кальций и калий. Зарядка, сбалансированное питание и достаточное количество жидкости наполнят организм здоровьем.

# Здоровье # общество # Александр Вербовиков # Алеся Пастушенко # Анна Витковская # Фотофакт

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