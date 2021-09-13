В чём причина судорог и как самостоятельно от них избавиться? Рассказывают врачи

Они могут застать врасплох любого посреди дня и ночи. Спазм, боль, невозможность пошелохнуться – их основные симптомы. Почему же возникают судороги и как с ними бороться? Узнаем.

Алексей Булка, врач-невролог первой категории:

Судорога – это ситуация, когда мышца по какой-либо причине, из-за болезни или нормального перенапряжения, сократилась и не может расслабиться.

Александр Вербовиков, врач-терапевт высшей категории:

Группы мышц, которые чаще всего подвержены судорогам, – это икроножные, также передняя и задняя поверхность бедра, довольно часто бывают судороги в мышцах запястья, кисти, плечевого пояса.

Стресс, остеохондроз, варикоз, высокая температура тела – причин возникновения судорог множество. Чтобы подобрать верную методику лечения, стоит разобраться в проблеме.

Алеся Пастушенко, врач общей практики, заведующий отделением общей врачебной практики №3 1-ой центральной районной клинической поликлиники Центрального района г. Минска:

Чаще всего это бывает после либо во время посещения тренажерного зала, когда происходит растяжение мышц, их микротравмы. При заживлении происходит не только болезненность, но и мышечный спазм. Это бывает при ношении неудобной обуви, например, непривычно высокий каблук. Также судороги могут возникать при неудобном положении тела, например, во время сна либо при работе за компьютером

Если спазмы возникают ежедневно, приносят невыносимую продолжительную боль и даже отечность, необходимо срочно обратиться к врачу. А вот с редкими судорогами можно бороться самостоятельно.

Алеся Пастушенко:

Рекомендуется присесть, выпрямить нижнюю конечность и потянуть носок на себя. Также это может сопровождаться проведением легкого массажа либо применением компрессов, согревающих или охлаждающих.

Александр Вербовиков:

Мы можем прибегать, если это действительно большая боль, к нестероидным противовоспалительным препаратам, то есть обезболивающим. Судороги, которые возникают после физического перенапряжения – длительной ходьбы, большой тренировки – требуют приема большого количества жидкости. Если мы говорим про судороги, которые возникают на фоне неудобной обуви, то здесь и самомассаж, и обезболивающие препараты могут помочь.