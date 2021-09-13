Дедовский способ – бинты с водой. Как ещё сохранить растения, если вас долго нет дома?

Для многих любителей комнатных растений остро встает проблема: что делать, чтобы за время отсутствия они не погибли без ухода?

Андрей Шемет, специалист по уходу за растениями:

Когда вы уезжаете, вы должны понимать, на сколько вы уезжаете и как часто пьют ваши растения. Как правило, люди заливают растения дома. Чтобы научится правильно поливать, вы должны взять деревянную шпажку, опустить ее в горшок, поднять. Если земля будет влажная, то прилипнет к деревянной шпажке. Раз в неделю повторяете такую манипуляцию и понимаете, какое количество воды необходимо вашему растению. Дальше вы подстраиваетесь по поливу.

Опытные цветоводы знают, что перелить растение хуже, чем пересушить. Поэтому поливать горшок с цветком впрок нельзя. Есть более безопасные варианты.

Андрей Шемет:

Если мы уезжаем, допустим, на неделю, на две, нам достаточно полить растения, как мы обычно поливаем, и отставить его на метр-два от окна.

С помощью такой несложной манипуляция количество влаги, употребляемой растениями, уменьшается почти в два раза. Кроме того, рынок сейчас предлагает любителям комнатных растений немало очень нужных аксессуаров. Андрей Шемет:

Есть горшки с автополивом. Это горшок с двойным дном, где у вас есть нижний резервуар, чтобы некоторое время влага в нем задерживалась. Таким образом, можно поливать растения до одного раза в месяц.

Сохранить комнатные растения на период отсутствия поможет и покупка программированного помпового насоса. Андрей Шемет:

Вы на ведро ставите, разводите капельницы по горшкам, на таймере выставляете, какое количество влаги необходимо, и таким образом поливается.

Также важно учитывать, какое за окном время года. Зимой растение будет требовать меньше влаги, весной, во время роста, больше, так же как и летом, а осенью идет процесс замедления, солнечные дни становятся короче. Соответственно, растения нуждаются в поливе реже обычного.