«Рады заседают, и доходит до мордобоя». В Беларуси такое возможно?

Юлия Бешанова, ведущая : Нередко в парламентах соседних стран и не только мы видим совсем неприглядное поведение, когда представители разных партий выясняют отношения не совсем цивилизованным способом. В Беларуси такое возможно? Не превратится ли многопартийная система в такое безобразие?

Новости Беларуси. В студии программы « Постскриптум » Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, а также Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета КП Беларуси.

Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета КП Беларуси: Ведется работа поступательная по развитию политической системы страны, чтобы такого ужаса и позора, того, что мы видим по телевизору, когда Сеймы, Рады заседают и когда доходит до мордобоя… Это неприемлемо, тем более людям высшего представительного органа власти страны. Поэтому мы и говорим, что площадка должна быть для мирного урегулирования. Каждый имеет право выйти к свободному микрофону и высказать свою точку зрения. И то представительство депутатов, которое присутствует в зале, они либо поддержат эту точку зрения, либо нет. А там идет это все силовым методом. Это же зеркало. То, что происходит в той же Раде, к примеру, происходит и на улицах, и то, что мы видим сейчас.

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это шоу. А на самом деле у них выборов никаких демократических нет. Решают все финансовые корпорации, которые за этими партиями стоят. Люди видят картинку.

Юлия Бешанова:

То есть это финансирование из-за рубежа?

Олег Гайдукевич:

Да, финансирование, лоббирование каких-то олигархических интересов. Что, это секрет что ли? Это то, чего мы не должны допустить ни в коем случае. Нам не нужно политическое шоу. Нам нужно нормальное развитие собственной страны. И я думаю, что мы очень важный шаг в этом направлении сделали, приняв Конституцию всем народом. Эта Конституция защищает от этого, а теперь осталось только работать.

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