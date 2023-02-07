Что такое белорусский либерализм и почему у Олега Гайдукевича нет друзей за границей?

Юлия Бешанова, ведущая : Мы с вами уже поговорили о запрете финансирования из-за рубежа. Но наверняка политические партии имеют связи со своими коллегами из других стран. С кем теснее всего общаетесь и какую пользу можно из этого извлечь?

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я белорусский политик и депутат, у меня нет друзей за рубежом. Я считаю, что со всеми надо сотрудничать. Там, где есть национальные интересы Беларуси.

Юлия Бешанова:

А коллеги?

Олег Гайдукевич:

Коллеги есть. Дело в том, что политический мир очень поменялся. Те, кто раньше были левыми, уже не левые в Европе, а непонятно кто. Правые – не правые, а непонятно кто. У меня партия называется Либерально-демократическая, но никакого отношения к либерализму западному мы не имели и не имеем. У нас свой, белорусский либерализм с оттенком МВД и КГБ. Это прекрасно, такой хороший белорусский либерализм. Я не об этом. Я считаю, что развитие политической системы партий будет способствовать международному сотрудничеству. Приведу простой пример. Во всех зарубежных парламентах есть фракции различных партий. Когда депутаты приезжают туда, их спрашивают: вы какой политической силы придерживаетесь? Но все очень быстро меняется. У коммунистов, понятно, что у них очень развивается левое движение, коммунисты приходят к власти во многих странах, левые приходят. Прекрасно! Разве Коммунистическая партия не развивает эти отношения? Развивает, это хорошо. Мы стараемся общаться со всем спектром политических сил Европы. И с правоцентристскими. С теми, кто готов работать вместе с Беларусью в наших общих интересах.