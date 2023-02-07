Что такое белорусский либерализм и почему у Олега Гайдукевича нет друзей за границей?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, а также Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета КП Беларуси.
Юлия Бешанова, ведущая:
Мы с вами уже поговорили о запрете финансирования из-за рубежа. Но наверняка политические партии имеют связи со своими коллегами из других стран. С кем теснее всего общаетесь и какую пользу можно из этого извлечь?
Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я белорусский политик и депутат, у меня нет друзей за рубежом. Я считаю, что со всеми надо сотрудничать. Там, где есть национальные интересы Беларуси.
Юлия Бешанова:
А коллеги?
Олег Гайдукевич:
Коллеги есть. Дело в том, что политический мир очень поменялся. Те, кто раньше были левыми, уже не левые в Европе, а непонятно кто. Правые – не правые, а непонятно кто. У меня партия называется Либерально-демократическая, но никакого отношения к либерализму западному мы не имели и не имеем. У нас свой, белорусский либерализм с оттенком МВД и КГБ. Это прекрасно, такой хороший белорусский либерализм. Я не об этом. Я считаю, что развитие политической системы партий будет способствовать международному сотрудничеству. Приведу простой пример. Во всех зарубежных парламентах есть фракции различных партий. Когда депутаты приезжают туда, их спрашивают: вы какой политической силы придерживаетесь? Но все очень быстро меняется. У коммунистов, понятно, что у них очень развивается левое движение, коммунисты приходят к власти во многих странах, левые приходят. Прекрасно! Разве Коммунистическая партия не развивает эти отношения? Развивает, это хорошо. Мы стараемся общаться со всем спектром политических сил Европы. И с правоцентристскими. С теми, кто готов работать вместе с Беларусью в наших общих интересах.
Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета КП Беларуси:
Я хочу сказать, что Коммунистическая партия Беларуси взаимодействует в международном формате. Это партии, которые коммунистические, трудовые, социальные. Мы стараемся со всеми взаимодействовать. Понятно, что и на постсоветском пространстве эти партии. Во многих странах наших они запрещены, к сожалению, или выступают под другой аббревиатурой. Тем не менее мы встречаемся, обмениваемся опытом, делимся проблематикой, как у нас в стране, что у них происходит. Ситуацией мы, в принципе, владеем.
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