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Во Дворце Независимости проходит встреча Александра Лукашенко и Радия Хабирова

07 декабря 2021 09:09
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Новости Беларуси. Официальная делегация Башкортостана с визитом в Минске. Глава этой республики уже во Дворце Независимости, там проходит встреча Радия Хабирова с Александром Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости проходит встреча Александра Лукашенко и Радия Хабирова-1

Ожидается, что стороны обсудят сотрудничество в сфере нефтехимии, машиностроения, станкостроения, сельского хозяйства, в частности поставки белорусской техники. Башкирскую делегацию ожидают и на наших крупных предприятиях. А начался визит по традиции с возложения цветов к монументу Победы в Минске.

Во Дворце Независимости проходит встреча Александра Лукашенко и Радия Хабирова-4

Подробности визита – в следующих выпусках.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Радий Хабиров # Фотофакт

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