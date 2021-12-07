Во Дворце Независимости проходит встреча Александра Лукашенко и Радия Хабирова

Новости Беларуси. Официальная делегация Башкортостана с визитом в Минске. Глава этой республики уже во Дворце Независимости, там проходит встреча Радия Хабирова с Александром Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что стороны обсудят сотрудничество в сфере нефтехимии, машиностроения, станкостроения, сельского хозяйства, в частности поставки белорусской техники. Башкирскую делегацию ожидают и на наших крупных предприятиях. А начался визит по традиции с возложения цветов к монументу Победы в Минске.