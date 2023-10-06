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В Несвиже наградили 200 лучших педагогов Минской области

06 октября 2023 15:52
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Новости Беларуси. За безупречный труд и личный вклад в развитие системы образования. Нагрудных знаков, грамот и благодарностей удостоены и 200 лучших педагогов центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Несвиже наградили 200 лучших педагогов Минской области-1

Их чествовали в Несвижском замке. Результат работы педагогов говорит сам за себя: в 2023 году в Минской области почти 70 % выпускников поступили в высшие учебные заведения. Также награды вручили финалистам конкурсов профмастерства «Учитель года Беларуси» и «Педагогический дебют».

В Несвиже наградили 200 лучших педагогов Минской области-4

Юрий Корсик, директор Смиловичского государственного колледжа:
28 лет работаю в этом учреждении. Родился в семье педагогов профессиональных. Отец и мама всю свою жизнь отдали учреждению, тоже были педагогами. Прошел путь от воспитателя общежития до руководителя учреждения образования. Получал педагогическое образование вдогонку к техническому. Большую часть своей профессиональной деятельности посвятил воспитанию детей.

В Несвиже наградили 200 лучших педагогов Минской области-7

Николай Башко, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома:
У нас есть глубокая история, и мы хотим, чтобы молодежь, придя на первое рабочее место, только росла профессионально и по карьерной лестнице внутри системы образования.

В Несвиже наградили 200 лучших педагогов Минской области-10

Всего в учреждениях образования центрального региона трудится свыше 29 тысяч педагогов. Ежегодно их ряды пополняют и молодые специалисты: в этом пришло около 900. Для каждого из них создаются комфортные условия для закрепления на рабочем месте.

# Учитель # общество # Юрий Корсик # Николай Башко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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