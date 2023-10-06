24 жительницы Минской области наградили орденом Матери. Познакомились с большой семьёй одной из героинь

Новости Беларуси. За безграничную любовь, заботу и счастливое детство. Высокой государственной награды – ордена Матери – удостоены 24 жительницы Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Каждая из них воспитывает пятерых и более детей. При этом зачастую совмещая материнство с работой и хобби. В числе награжденных Светлана Мамыко из Жодино. У нее 5 дочерей. Поэтому каждый день многодетной мамы наполнен красотой и девичьими хлопотами. С большой и дружной семьей познакомилась Ангелина Шигалева.

О том, что в будущем станет многодетной мамой, Светлана Мамыко даже и не думала. Признается, вначале семейной жизни с мужем планировали двоих детей – мальчика и девочку, но когда началось строительство своего гнездышка, стали мечтать о большой семье. Теперь у них пять дочерей. Младшей всего год и четыре, а старшей уже 22. И у всех разные характеры и увлечения.