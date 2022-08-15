Лазуткин: Зеленский и люди вокруг него не понимают, по какой дорожке их ведут, перспективы мрачные

Когда конфликт пытаются решать исключительно военным путем, это приводит к постоянному росту военных рисков. В частности, под угрозу была поставлена ядерная безопасность на Запорожской АЭС, вероятно, чтобы спровоцировать и ускорить западное вмешательство в конфликт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, какой может быть следующая фаза украинского кризиса и к чему сейчас готовят украинскую армию, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

На прошлой неделе ВСУ все-таки начали контрнаступление, которое обещал Зеленский. Мобилизацию довели до миллиона человек, силы собрали на 5-6 направлениях, причем удара на юге, по Херсону (а именно об этом они рассказывали в западной прессе), пока не было. В Минобороны Украины намекнули, что это был хитрый план. Но в результате контратак у них начал проседать фронт как раз в Донбассе.

– Личный состав экипирован плохо, из оружия только автоматы. Как уже ранее говорил, никакой поддержки нам также не обещают, что нас будут прикрывать артиллерией или танками. Считаем, что это преступный приказ, это приказ идти на верную гибель. Мы не отказываемся воевать за Украину, но нужно вести боевые действия по правилам современной войны, а не отправлять людей, как мясо, на передовые позиции. Слава Украине!

– Героям слава! Андрей Лазуткин:

Вы спросите: если у них все так плохо, почему они в конце кричат «Слава Украине»? А чтобы их не отправили в СИЗО. Все дезертиры на таких видео обращаются к президенту Зеленскому, машут флагами и рассказывают, как они готовы воевать с русскими. Но люди справа у них вообще стояли в трусах. Из вооружения только автоматы, артиллерии, танков нет, на ногах у многих резиновые тапки. И это не резерв, это передовые части, которые должны были обеспечивать контрнаступление. А Пески, откуда они сбежали, рядом с Авдеевкой, – ключевой и ранее неприступный район, откуда артиллерией били по Донецку. Так вот ДНР взяли Пески на прошлой неделе. И вот что рассказывают пленные из того же укрепрайона.

– Там сутки нас обстреливали со всего, что было: танки, минометы. Страшно было. Позиции не оборудованы. Ни окопов, ничего. Мы лежали просто, нас обстреливали. Потом в 3-4 18 человек бросили нас без рации и ушли.

– Офицеры с вами были?

– Нет, не было ни одного офицера.

– Сержанты?

– Ни сержантов.

– То есть вас просто, резервистов, бросили на передовой позиции?

– Да, сказали: «Держитесь».

Андрей Лазуткин:

Где ваши офицеры? А они теперь видео записывают. То есть бросают личный состав или вообще не появляются на позициях, мол, держитесь. Но опять же, если туда набрали такую тероборону, которая разбегается, почему наступление идет так медленно? Здесь два момента. Во-первых, весь Донбасс, где 8 лет проводилась АТО, – это один большой укрепрайон, который строили из расчета российского нападения. И каждый километр продвижения означает бои. Поэтому русские за два дня взяли Херсон, а здесь до сих пор не могут обеспечить даже зону безопасности вокруг Донецка. Причем как ВСУ ведут обстрелы? Одно дело ракетные удары, но «Хаймарсов» мало. И снаряды к ним дорогие.

Андрей Лазуткин:

Поэтому на Донецк они сбросили дешевые советские мины «лепесток» – это называется дистанционное минирование, когда ночью в воздухе подрывают снаряд, мины сыплются куда попало, а потом люди на них рвутся утром, просто идя в магазин и на работу. Вот военные их собирают лопатами с проезжей части. Кто на них наступит, женщина, ребенок – ВСУ плевать. Такие мины запрещены конвенциями, а тут их вообще используют против гражданских открыто. И что, Запад это увидел, может, осудил, санкции ввел? Но тут мы видим, а тут не видим. Какие преступления против мирных жителей? Смотрите, что вам покажут по телемарафону. А там у них одни победы, и даже у батальона Калиновского есть пресс-служба, где они рассказывают об успехах.

Таксама навабранцы палка выязджалі на палігон, дзе мелі магчымасць прастраляць атрыманую асабістую зброю, а таксама адпрацаваць навыкі стральбы па мішэнях з розных пазіцый і дыстанцый. Андрей Лазуткин:

Вообще, ногти должны быть не розовые, а желтые от нагара, но, наверно, за пять месяцев мало стреляла. Или бойца готовят к рукопашной.

То есть эту девочку в форме отвезли на полигон, сняли на видео, а потом она же на камеру рассказывает, как весь их батальон побывал на стрельбах.

А как же контрнаступление? После Лисичанска вас туда уже не берут? И чтобы было не так скучно сидеть в Киеве, они придумали и записали целую клятву. Похожая была в «Азове», называлась «молитва украинского националиста». А эти сделали свой белорусский вариант. Смотрите в видеоматериале.

Андрей Лазуткин:

Про москалей, опричников, Смоленск, Княжество Литовское – это они рассказывали еще в 1990-е. Но когда в 2020 году они использовали бело-красно-белый флаг на протестах, они подчеркивали, что это не имеет никакого отношения к полицаям. А здесь сами говорят, что их батальон – это идейные сторонники, как здесь называют, белорусского супраціву, то есть немецких формирований, которые были в оккупации. И если лично для вас этот флаг ничего не значит или вам без разницы, какой будет госсимволика, для них это было и есть очень важным. Это действительно внуки полицаев, а не какая-то наша пропаганда. А теперь давайте подумаем, подготовка у них нулевая – девочка с ногтями на полигоне, зато идет постоянная реклама этих и других подразделений националистов. Для чего? Только для сбора денег? Нам кажется, что любая война должна закончиться крупной победой. Но так бывает не всегда. К примеру, параллельно с украинской уже 8 лет идет война в Йемене. В стране 25 миллионов человек, половина – сунниты, половина – шииты. Между собой это как русские и бандеровцы – разные течения в исламе, которые невозможно помирить.

Андрей Лазуткин:

Население разделено примерно пополам, и на этом фоне боролись проамериканское правительство и движение «Ансар Аллах», которое поддерживал Иран и «Хезболла». Но как только они победили и взяли страну под контроль, туда моментально вторглась Саудовская Аравия, чтобы навести порядок. Они это тоже назвали военной операцией, отправили 150 тысяч войск. И вот с 2015 года, как и здесь у нас, идут боевые действия объединенной арабской коалиции. И, конечно, никакой Запад Саудовскую Аравию не осудил, наоборот, США поддержали сухопутную операцию. То есть когда Штаты, Саудовская Аравия и их союзники проводят операцию в Йемене, это хорошо. Или как минимум это замалчивают, в западной прессе про Йемен вообще не пишут. Но когда такую же военную операцию проводит Россия, это уже военное преступление, геноцид, агрессия, санкции, сравнения Путина с Гитлером и крик на весь мир. Так вот Йемен – это была попытка решить конфликт чисто военным путем, без переговоров. И результата нет до сих пор, война не окончена, мира нет. Такое может быть и на территории Украины, даже если Россия установит на ее части или даже в Киеве свое правительство. Да, будет уничтожена регулярная армия, против которой русские воюют сегодня. Но потом Запад начнет создавать и поддерживать бандформирования, как это было на Кавказе, в Сирии, Ливии – они это прекрасно умеют. А для этого надо, чтобы сегодня в боевых действиях погибли и стали беженцами как можно больше обычных людей. Это обеспечит массовую ненависть к русским и базу для подполья.