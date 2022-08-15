«Люди неравнодушны». Депутаты и БСЖ обсудили семейные ценности с работниками минского хладокомбината

Новости Беларуси. Уважение старших, формирование личности и создание условий для воспитания и развития детей. Проблему сохранения семейных ценностей обсудили с трудовым коллективом минского хладокомбината, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Диалог с сотрудниками предприятия провели депутаты, представители Белорусского союза женщин, специалисты центра поддержки семьи и детей Ленинского района. В ходе беседы спикеры обратили внимание на тему закрепления института брака как союза мужчины и женщины. Обсудили тему создания инфраструктуры для дополнительного образования школьников.

Светлана Мусилович, заместитель председателя Ленинской районной организации Белорусского союза женщин:

Очень важно и необходимо, и на каждой диалоговой площадке обращают внимание на строительство семьи. Важный фундамент любви, доверия, взаимопомощи. Важно услышать обратную связь тех, кто присутствует на этих диалоговых площадках. Ведь люди неравнодушны. Они участвуют в диалоге и предлагают всевозможные варианты выстраивания хороших отношений в семье. Сейчас внедряются в каждом учреждении факультативные занятия духовно-нравственной направленности, ведь это то, что является основой строительства семьи.

Елена Сычева, ведущий инженер-технолог фабрики мороженого хладокомбината:

У каждой семьи свои семейные ценности. В моей семье это уважение всех членов семьи друг к другу, это умение выслушать, помочь. Это любовь, забота