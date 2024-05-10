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Рачиловский о преподавании истории в учебных заведениях: мы эту проблему недооцениваем

10 мая 2024 16:13
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим речь Лукашенко на День Победы. В гостях председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Никита Рачиловский и тележурналист Константин Придыбайло.

Рачиловский о преподавании истории в учебных заведениях: мы эту проблему недооцениваем-1



Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Мы вот эту проблему недооцениваем. То, что мы готовим кадры – учителей истории, которые неправильно преподносят историю. Они поддерживают, чтобы ты писал статьи про ВКЛ, про Речь Посполитую, но никак не про Великую Отечественную войну. Они называют мемориализацию краеведением. Вот мы говорим: улица Веры Хоружей. Для них это не мемориализация, для них это краеведение. Вот есть фонтан Треви в Риме, вот есть улица Веры Хоружей. Это вот исторический объект. Если вам нужно знать, что это за фонтан, что это за улица – так посмотрите, гида спросите. Это просто элемент культуры города. Это элемент современного ритма жизни, когда мы даем имена каким-то улицам. Но это ни в коем случае не мемориализация. Там страшные вещи происходят. Если порядок не навести на исторических факультетах, посмотреть, как им преподносят эту историю, посмотреть, какие там научные работы, то, к сожалению, молодежь так и будет воспитываться.

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# общество # общество # Никита Рачиловский # Григорий Азарёнок

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