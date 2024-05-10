Совмещают отдых и медицинский туризм. Рассказываем, почему иностранцы стараются лечить зубы именно в Беларуси

Основной задачей стоматологической службы Минска, как и специалистов такого профиля по всей стране, является оказание доступной и качественной стоматологической помощи населению. Регулирование цен на услуги, внедрение новых методов диагностики и лечения с использованием современных технологий, материалов, инструментов, оборудования. Все для того, чтобы улыбки белорусов были красивыми и здоровыми, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

Депутат Мингорсовета: «Государство заинтересовано в человеке и в доступности медпомощи во всех ее проявлениях» – подробности здесь .

Андрей Есьман, главный врач 8-й городской клинической стоматологической поликлиники Минска: Стоматология, как и здравоохранение в целом, это та отрасль, которая динамически развивается. И для того, чтобы поддерживать в актуальном состоянии, чтобы медицина была у нас всегда современная, необходимо системно из года в год оказывать дотационное вложение в здравоохранение, что государством и обеспечивается. Когда мы открываем Конституцию, там есть такой пункт, что для граждан Беларуси вся медицинская помощь должна быть бесплатной. Это обеспечивается.

Сохранение и укрепление здоровья граждан – стратегическая задача в Беларуси. У нас гарантирована бесплатная и доступная медицинская помощь в государственных учреждениях здравоохранения с бюджетной системой финансирования. Однако с каждым годом в Беларуси становится все более востребованным и медицинский туризм. Гости нашей страны могут совместить отдых с получением высококвалифицированной помощи в отечественных медучреждениях. Современные стоматологии – это еще своеобразный бренд, за белоснежной улыбкой к нам едут со всего мира.

Елена Банникова, заведующий платным отделением 8-й городской клинической стоматологической поликлиники Минска:

География наших иностранных пациентов очень широка. Начиная от стран ближнего зарубежья, это, конечно же, Российская Федерация, с посольством этой страны у нас заключен договор долгосрочный уже много лет. И заканчивая США. Иностранные граждане приезжают к нам за качественной, более дешевой стоматологической помощью, чем они могут ее получить в своей стране.

Кроме того, экспорт медицинских услуг – одна из важнейших задач стоматологической службы. К примеру, в прошлом году в одной из столичных профильных поликлиник план перевыполнили на 80 %. Один из залогов успеха – постоянная модернизация.