Прямой эфир

Совмещают отдых и медицинский туризм. Рассказываем, почему иностранцы стараются лечить зубы именно в Беларуси

10 мая 2024 14:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Основной задачей стоматологической службы Минска, как и специалистов такого профиля по всей стране, является оказание доступной и качественной стоматологической помощи населению. Регулирование цен на услуги, внедрение новых методов диагностики и лечения с использованием современных технологий, материалов, инструментов, оборудования. Все для того, чтобы улыбки белорусов были красивыми и здоровыми, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

Совмещают отдых и медицинский туризм. Рассказываем, почему иностранцы стараются лечить зубы именно в Беларуси-1

Андрей Есьман, главный врач 8-й городской клинической стоматологической поликлиники Минска:
Стоматология, как и здравоохранение в целом, это та отрасль, которая динамически развивается. И для того, чтобы поддерживать в актуальном состоянии, чтобы медицина была у нас всегда современная, необходимо системно из года в год оказывать дотационное вложение в здравоохранение, что государством и обеспечивается. Когда мы открываем Конституцию, там есть такой пункт, что для граждан Беларуси вся медицинская помощь должна быть бесплатной. Это обеспечивается.

Депутат Мингорсовета: «Государство заинтересовано в человеке и в доступности медпомощи во всех ее проявлениях» – подробности здесь.

Совмещают отдых и медицинский туризм. Рассказываем, почему иностранцы стараются лечить зубы именно в Беларуси-4

Сохранение и укрепление здоровья граждан – стратегическая задача в Беларуси. У нас гарантирована бесплатная и доступная медицинская помощь в государственных учреждениях здравоохранения с бюджетной системой финансирования. Однако с каждым годом в Беларуси становится все более востребованным и медицинский туризм. Гости нашей страны могут совместить отдых с получением высококвалифицированной помощи в отечественных медучреждениях. Современные стоматологии – это еще своеобразный бренд, за белоснежной улыбкой к нам едут со всего мира.

Совмещают отдых и медицинский туризм. Рассказываем, почему иностранцы стараются лечить зубы именно в Беларуси-7

Елена Банникова, заведующий платным отделением 8-й городской клинической стоматологической поликлиники Минска:
География наших иностранных пациентов очень широка. Начиная от стран ближнего зарубежья, это, конечно же, Российская Федерация, с посольством этой страны у нас заключен договор долгосрочный уже много лет. И заканчивая США. Иностранные граждане приезжают к нам за качественной, более дешевой стоматологической помощью, чем они могут ее получить в своей стране.

Кроме того, экспорт медицинских услуг – одна из важнейших задач стоматологической службы. К примеру, в прошлом году в одной из столичных профильных поликлиник план перевыполнили на 80 %. Один из залогов успеха – постоянная модернизация.

Подробности в видео.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Андрей Есьман # Елена Банникова

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси проходит патриотическая акция «Символы нашей страны»
10 мая 2024 13:56

В Беларуси проходит патриотическая акция «Символы нашей страны»

Сергеенко о строительстве соцобъектов: создание комфортных условий – это одна из важнейших функций страны
10 мая 2024 13:53

Сергеенко о строительстве соцобъектов: создание комфортных условий – это одна из важнейших функций страны

Более 2 тыс. учащихся объединил военно-исторический праздник «Беларусь помнит!»
10 мая 2024 13:39

Более 2 тыс. учащихся объединил военно-исторический праздник «Беларусь помнит!»

«Потомки побеждённых бросили вызов потомкам победителей». Хренин о политической ситуации в мире
10 мая 2024 13:37

«Потомки побеждённых бросили вызов потомкам победителей». Хренин о политической ситуации в мире

Принимал участие в форсировании Днепра и расширении плацдармов. «Незабытые истории»
10 мая 2024 13:35

Принимал участие в форсировании Днепра и расширении плацдармов. «Незабытые истории»

Как вылечить розацеа? Узнали у врача-дерматолога
10 мая 2024 12:39

Как вылечить розацеа? Узнали у врача-дерматолога

Генетика тоже влияет. Почему появляются фобии и как от них избавиться?
10 мая 2024 12:11

Генетика тоже влияет. Почему появляются фобии и как от них избавиться?

На это заболевание стоп приходится 80% случаев. Врач назвал первые симптомы плоскостопия
10 мая 2024 11:48

На это заболевание стоп приходится 80% случаев. Врач назвал первые симптомы плоскостопия

Что нового будет на фестивале «Большая бард-рыбалка» в 2024-м? Пообщались с директором
10 мая 2024 11:02

Что нового будет на фестивале «Большая бард-рыбалка» в 2024-м? Пообщались с директором

Боролся с бандеровцами во время войны, награждён медалью «За боевые заслуги». «Незабытые истории»
10 мая 2024 10:58

Боролся с бандеровцами во время войны, награждён медалью «За боевые заслуги». «Незабытые истории»

На ВДНХ в Москве презентуют потенциал Гомельской области
10 мая 2024 10:48

На ВДНХ в Москве презентуют потенциал Гомельской области

Со слезами и улыбками на лицах – как белорусы встретили День Победы? Самые яркие моменты
10 мая 2024 10:34

Со слезами и улыбками на лицах – как белорусы встретили День Победы? Самые яркие моменты