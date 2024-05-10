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В Беларуси проходит патриотическая акция «Символы нашей страны»

10 мая 2024 13:56
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«Символы Беларуси – символы мира». В преддверии Дня Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна, который отметим 12 мая, проходит патриотическая акция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятия, приуроченные к празднику, состоятся во всех районах Минска в самых разных форматах.

В Беларуси проходит патриотическая акция «Символы нашей страны»-1

К патриотическому марафону присоединились ученики гимназии № 56. Ребятам поведали историю создания наших главных государственных символов, а после участники акции вместе исполнили гимн нашей страны. Каждая его строка является элементом национальной идентичности и способом проявления уважения к своей стране. Мероприятие объединило весь педагогический состав и сотни учеников.

В Беларуси проходит патриотическая акция «Символы нашей страны»-4

Олег Горбунов, руководитель военно-патриотического воспитания гимназии № 56:
В нашей гимназии есть военно-патриотический класс, который постоянно занимается военно-патриотическим воспитанием, в том числе и малышей. Очень приятно, что уже ребята собираются поступать в высшие учебные заведения с силовым уклоном, в частности, в Белорусский государственный университет на юридический факультет, в Военную академию, в заведение МЧС. И они будут специалистами, будут служить Родине, будут защищать.

К акции может присоединиться каждый. В том числе в онлайн формате. Все, что требуется, – выложить фото и видео с государственными символами в социальных сетях с хештегами «СимволыБеларуси_СимволыМира».

# Конкурс # общество

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