​​​​​​​Рачиловский: настоящий патриот – это не тот, кто критикует тех, кто готов защищать свою страну

Никита Рачиловский, председатель Молодёжного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Настоящий патриот – это не тот, кто сидит и критикует тех, кто находится в своей стране, кто готов защищать свою страну. А те, конечно, кто съехал, рассказывают, как он любит свою страну. Но это как проводить международные дипломатические переговоры без России. Где соберутся какие-то челы.

Будут обсуждать, как нам остановить войну. Тоже собрались какие-то некомпетентные челы. Обсуждают, как Беларусь будет жить лучше, при этом не находясь в Беларуси, не имея никаких рычагов, чтобы повлиять на Беларусь, и не имея четкой гражданской позиции, приносить людям пользу. Они работают чисто на политические амбиции. Им абсолютно плевать, как будет жить ваш ребенок. Будет ли у него учитель грамотный, квалифицированный в школе. Им будет абсолютно все равно, будет ли у него в столовой питание. Им главное что?



Сменить режим, некие диктатуры, как они считают. И якобы все в мире станет лучше. А то, что Президент даже сегодня обозначил, как линия фронта увеличится. Какой глобальный конфликт начнется, если, не дай бог, Беларуси случится какая-то революция или военный конфликт.

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